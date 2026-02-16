El proceso penal por presunta corrupción contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez continuó este lunes marcado por la extensa cadena de incidentes presentados por la defensa de uno de los acusados, cuyas intervenciones —acompañadas de "lecturas de varias páginas" de teóricos del derecho — provocaron un llamado de atención por parte del tribunal.

Durante la audiencia, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado advirtió que, de mantenerse ese ritmo, el caso "va a ser interminable" y exhortó a los abogados del imputado Alfredo Alexander Solano a ceñirse exclusivamente a la jurisprudencia y a las disposiciones legales vinculadas con la tipificación de los delitos contenidos en la acusación.

Los defensores de Solano, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra, formularon, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, cuatro solicitudes a las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, como parte de un total de 24 incidentes que anunciaron presentarán antes de que se conozca el fondo del proceso, que lleva en la justicia casi cinco años.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/28/wasacs-a99deddf-d317-415d-8c55-ac2134268eed-bcad99f4.jpeg El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Entre los pedimentos planteados por los togados Sánchez y Sierra figuran que el tribunal declare la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Procesal Penal, también que se declare incompetente para conocer el expediente y la nulidad de la acusación. Asimismo, solicitaron que las magistradas ordenen al Ministerio Público archivar las imputaciones contra Solano y los demás acusados.

El conocimiento del caso permanece enfocado en la discusión de estos incidentes preliminares, mientras el Ministerio Público procura que se le dé inicio al análisis de la acusación principal y en la que se imputa a los que enfrentan el juicio de fondo defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.

Los llamó a resumir

La jueza Claribel Nivar Arias insistió a los dos únicos abogados que expusieron sus solicitudes este lunes a que resuman porque "si seguimos en este ejercicio, como va, va a ser interminable".

Les dijo que si citarán una doctrina o una jurisprudencia solo mencionen "el contexto de la jurisprudencia, o la doctrina aplicable a la casuística" que abordan.

"Es a ese punto que le estamos llamando la atención, sin coartarle el derecho que usted tiene de utilizar esa herramienta", advirtió Nivar Arias.

"Lo que estamos es reclamando justicia"

Al salir de la audiencia, el abogado Ybo René Sánchez respondió a los periodistas que con los 24 incidentes que reclamarán al Segundo Tribunal Colegiado es que "se haga justicia".

"Es que no es que el incidente retarde el proceso, lo que tenemos que ver es que nosotros estamos reclamando justicia, y cuando usted reclama justicia hoy por Alfredo (Solano), mañana por cualquiera de nosotros, no se puede hablar de que se está torpedeando la justicia", sostuvo el togado.

Camacho, "son cuestiones improcedentes"

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó de "improcedentes" las peticiones de las defensas en el caso de corrupción que se le sigue a Jean Alain Rodríguez y a otras 14 personas físicas.

Dijo que, con la estrategia, los abogados reiteran "su intención de consumir tiempo", y que lo único que "van a lograr es alargar su agonía porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a las pruebas" sometidas contra ellos.

"Estamos escuchando a la defensa repetir una y otra vez los mismos incidentes, lo mismo que plantearon en la etapa intermedia, lo están repitiendo en el tribunal, a pesar de que el código prohíbe repetir los incidentes", subrayó Camacho.

Explicó que cada una de las solicitudes son contrarias al derecho, como son "pretender que el tribunal declare inconstitucional artículos que fueron derogados por la reforma al Código Procesal Penal, o que este tribunal resuelva un tema de competencia que ya resolvió el Tribunal Constitucional y que también resolvió el Código Procesal Penal".