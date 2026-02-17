Absuelven a la madre del coronel Núñez de Aza en caso de corrupción contra el Estado

Rosa Antonia Disla, acusada de presunto lavado de activos como testaferro en el caso Coral, fue absuelta en el nuevo juicio tras anularse la condena previa. ( FUENTE EXTERNA )

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvió la mañana de este martes a Rosa Antonia Disla De Aza, quien había sido condenada a cinco años de prisión acusada de fungir como testaferro de bienes adjudicados a su hijo, el coronel Rafael Núñez de Aza.

La decisión se produce luego de que en septiembre de 2025 la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anulara la sentencia condenatoria por lavado de activos que pesaba contra Disla y ordenara la celebración de un nuevo juicio.

En esa ocasión, los jueces Doris Josefina Pujols Ortiz, Daisy I. Montás Pimentel y Rafael Báez García dispusieron la repetición del proceso, tras acoger recursos interpuestos por la defensa de la imputada.

El abogado de la defensa indicó que "el tribunal dictó sentencia absolutoria en favor de la acusada Rosa Disla por mayoría de votos, existiendo un voto disidente del magistrado Santini que entendió que el Ministerio Público evidenció la relación de la acusada con la propiedad, ya que la imputación de dicha acusada fue por testaferro, recordemos que es la madre del acusado Rafael Núñez de Aza y se desprende del proceso principal del caso Coral".

"El Ministerio Público respeta la decisión, no la comparten, así como ese voto disidente y en lo más adelante estaremos atacando dicha decisión por las vías correspondientes que es la apelación", señaló.

Presunta testaferro

Rosa Antonia Disla fue señalada por el Ministerio Público como presunta testaferro de su hijo, el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, a quien el órgano acusador identifica como el "cerebro financiero" del entramado de corrupción que involucra al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, y a otros oficiales militares y policiales.

De acuerdo con la acusación, Disla habría gestionado bienes y recursos obtenidos de manera ilícita dentro del esquema de corrupción administrativa desmantelado en las operaciones Coral y Coral 5G.

El Ministerio Público sostiene que Núñez de Aza forma parte de la red que presuntamente desvió más de 4,500 millones de pesos del Estado mediante maniobras fraudulentas, entre ellas la simulación de contratos, la creación de nóminas irregulares y la malversación de fondos públicos.

Según el expediente acusatorio, parte de los recursos sustraídos habrían sido ocultados a través de testaferros, incluyendo familiares cercanos como su madre. Con la absolución dictada este martes, el Cuarto Tribunal Colegiado pone fin al nuevo juicio seguido contra Rosa Antonia Disla De Aza.