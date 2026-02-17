Carabela, S.R.L.: crisis societaria sacude a una empresa histórica del sector cerámico

Fachada de una tienda de Carabela, S.R.L. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Carabela, S.R.L., una de las más reconocidas del mercado dominicano de cerámicas, revestimientos y terminaciones para la construcción, atraviesa actualmente un conflicto societario que ha escalado a los tribunales y amenaza con convertirse en uno de los litigios corporativos más relevantes del sector.

La empresa, fundada en 1973, está registrada como propiedad de dos sociedades panameñas: Nigol Assets, Inc. y Bufes Enterprises, cada una con el 50 % del capital social, ascendente a RD$19,060,000.

Según la información disponible, Nigol Assets pertenecía originalmente al empresario Giuliano Dante Chizzolini, ya fallecido, mientras Bufes Enterprises está encabezada por María Acerboni.

Origenes del conflicto

El conflicto se origina tras el retiro, por motivos de salud, de Chizzolini, quedando Acerboni como gerente única. Posteriormente, en mayo de 2024, el heredero Giuliano Chizzolini hijo notificó una oposición formal en el Registro Mercantil para impedir modificaciones societarias que alteraran la participación accionaria.

Sin embargo, el 26 de marzo de 2025 se habría celebrado una asamblea de socios sin convocar al otro accionista, en la cual se aprobó un aumento de capital que, presuntamente, buscaba diluir la participación de Nigol Assets y convertir a Bufes en socio mayoritario.

La controversia ya ha generado al menos 18 demandas entre las partes. Tres sentencias en referimiento han favorecido a Nigol Assets, suspendiendo los efectos de la asamblea cuestionada por "irregularidades ostensibles" y una "turbación manifiestamente ilícita", según citas atribuidas a decisiones judiciales.

