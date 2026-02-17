Someterán a hombre que acompañaba a la urbana Masha cuando fueron atacados a tiros

La exponente urbana Masha en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público tiene previsto depositar este miércoles la solicitud de medida de coerción contra Jhakomo Hernández de la Rosa, quien se desplazaba junto a la artista urbana Masha en un vehículo que fue atacado a tiros la madrugada del lunes 16 de febrero.

El hombre era requerido por la justicia por su presunta implicación en un homicidio.

El imputado viajaba en el automóvil cuando fue interceptado por individuos armados en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, donde realizaron múltiples disparos. El ataque dejó como saldo una joven de 22 años fallecida.

De acuerdo con la Policía Nacional, Hernández de la Rosa tenía una orden de arresto activa por su supuesta participación en la muerte de Amenzón Stiven Payano, conocido como "Eminen", hecho ocurrido el pasado 26 de enero en el sector Villa Francisca, en el Distrito Nacional.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan tanto para esclarecer el tiroteo reciente como el homicidio por el que era buscado.

En octubre de 2025, Hernández de la Rosa fue arrestado junto a la intérprete urbana Masha cuando la Policía encontró dos libras de marihuana en el baúl de la Honda CR-V en la que viajaban, en el sector Villa Francisca, Distrito Nacional.

En ese proceso, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para ambos por presunto tráfico de drogas, aunque finalmente quedaron libres tras el pago de garantía económica y presentación periódica.

