Envían a juicio a dirigente choferil Gervasio de la Rosa por acopio ilegal de combustibles

E l dirigente choferil y presidente de Fetranreno,Gervasio de la Rosa, enviado a juicio por presunta vinculación con centros ilegales de combustible. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Primer Juzgado de la Instrucción de Santiago envió ayer lunes a juicio de fondo el proceso que se sigue contra el dirigente choferil Gervasio de la Rosa, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Norte (Fetranreno), por su presunta vinculación con varios centros de acopio ilegales de combustible utilizados para abastecer unidades de transporte urbano e interurbano en Santiago y otras zonas del Cibao.

Según la acusación, dichos centros de acopio habrían operado en el marco de un esquema bajo investigación. Sin embargo, de la Rosa rechazó categóricamente las imputaciones, calificándolas de falsas y asegurando que sus actividades están debidamente reguladas.

"Sabemos que todo es una mentira. Confiamos plenamente en nuestros abogados, para que el proceso siga su curso de la mejor manera. Estamos legalmente constituidos y no tenemos ningún inconveniente", expresó.

El dirigente sostuvo que las operaciones vinculadas al suministro de combustible están amparadas bajo acuerdos con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) , el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la federación que preside, asegurando que no existe irregularidad alguna.

"Vamos a esperar el proceso para demostrar que estaban equivocados con las falsas acusaciones que hicieron contra nosotros. Seguiremos adelante para demostrar que todo fue falso", afirmó.

En tanto, sus representantes legales, los abogados Francisco Hernández y Napoleón Mieses indicaron que centrarán su estrategia en la notificación formal de apertura a juicio, momento en el cual presentarán incidentes y excepciones procesales.

Explicaron que el origen del proceso penal surge tras un recurso de amparo interpuesto por de la Rosa, en representación de Fetranreno, con el propósito de que se le devolviera combustible retenido y se notificará documentación correspondiente.

De acuerdo con la defensa, el juez de la Cuarta Sala Penal rechazó el amparo luego de presentada la acusación, lo que califican como un "proceso chicano" que habría derivado en la judicialización del conflicto.

Asimismo, señalaron que esperan que antes del inicio del juicio esté disponible la decisión de la Corte Constitucional sobre la revisión del amparo, lo que según ellos, podría tener incidencia directa en el proceso penal.

Fetranreno

Fetranreno agrupa a decenas de sindicatos de transporte que operan rutas desde Santiago hacia municipios como Navarrete, Tamboril, Licey, Villa González, Moca y La Vega.

El gremio coordina vehículos del tipo minibús, carros de concho y guaguas interurbanas, con fuerte presencia en paradas estratégicas como el área del Monumento de Santiago, El Hospedaje Yaque y la avenida Las Carreras.

Gervasio de la Rosa es considerado una figura influyente dentro del sector choferil del norte del país y ha participado en negociaciones relacionadas con el ordenamiento del transporte y acuerdos institucionales en la región.