La Oficina de Servicio de Atención Permanente de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó este miércoles el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de Jhakomo Hernández de la Rosa, por su presunta implicación en un homicidio ocurrido el pasado 26 de enero en el sector Villa Francisca, Distrito Nacional.

Hernández de la Rosa, pareja sentimental de la artista urbana Masha, quedó bajo arresto luego de que la madrugada del lunes 16 de febrero fuera víctima de un atentado a tiros del que resultó ileso, pero en el que murió una joven que lo acompañaba junto a su pareja.

La víctima fue identificada como Dominique Nathalia Gómez Cabrera, de 22 años, quien falleció a causa de una herida de bala, según el informe preliminar de la Policía Nacional. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, y las autoridades persiguen a los responsables del ataque.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/depositaran-coercion-a-hombre-viajaba-con-masha-en-vehiculo-tiroteado-89711b7b.jpg La artista urbana Masha, pareja sentimental de Jhakomo Hernández de la Rosa. (ARCHIVO)

Hernández de la Rosa también tenía una orden de arresto activa por su supuesta participación en la muerte de Amenzón Stiven Payano, conocido como "Eminen".

Te puede interesar Someterán a hombre que acompañaba a la urbana Masha cuando fueron atacados a tiros

Defensa solicita tiempo para preparar el caso

El abogado Ángel Saviñón, defensor de Hernández de la Rosa, explicó que solicitaron el aplazamiento debido a que recibieron la solicitud de medida de coerción la misma mañana de este miércoles.

"Nosotros solicitamos el aplazamiento debido a que recibimos esta mañana la solicitud de medida de coerción; no teníamos dominio del tema que se iba a tratar. Fue aplazada para el sábado a fines de que podamos buscar presupuestos y una defensa razonable para nuestro cliente", declaró.

El jurista indicó que el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva como medida cautelar. Sobre el homicidio que se le imputa, señaló que corresponde al hecho ocurrido el 26 de enero en Villa Francisca. Respecto al atentado del lunes, aclaró que aún se encuentra en fase de investigación y que en ese caso Hernández de la Rosa es víctima, al igual que su pareja.

Antecedentes judiciales

En octubre de 2025, Hernández de la Rosa fue arrestado junto a Masha cuando la Policía encontró dos libras de marihuana en el baúl de la Honda CR-V en la que viajaban en Villa Francisca.

En esa ocasión, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva por presunto tráfico de drogas, pero ambos quedaron libres tras pagar garantía económica y cumplir presentación periódica.

Las investigaciones sobre el homicidio y el atentado continúan en curso.