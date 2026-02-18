Tribunal da ultimátum a abogados en caso Jean Alain: una semana para reorganizar sus 24 incidentes

Nueva vez, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, volvió este miércoles a llamar la atención a dos abogados de un acusado del caso que involucra al exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, por sus largas exposiciones en los primeros incidentes que han presentado, de un total de 24 que anunció solo esa defensa.

Nivar Arias otorgó a Ybo René Sánchez y a Manuel Sierra , quienes representan al ex subdirector administrativo de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfredo Alexander Solano, una semana para que reorganicen sus presentaciones, por lo que el próximo miércoles, deberán volver a audiencia con sus peticiones formuladas de manera concreta porque "el tribunal no permitirá repeticiones".

La misma advertencia se la adelantó a las demás defensas del grupo de acusados que encabeza el exprocurador general.

"Se repite y se repite que este caso es voluminoso, se repite y se repite, como que el tribunal no va a cumplir con su responsabilidad. El tribunal va a cumplir con la responsabilidad de lo que aquí se le traiga" Claribel Nivar Arias Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del DN “

La magistrada reprochó a los abogados que cuestionan al Ministerio Público por el extenso documento de la acusación, pero que también ellos hacen lo mismo en cada uno de sus escritos y ahora en la parte oral, en los cuales no resumen sus peticiones.

El pasado lunes, la presidenta del tribunal hizo el mismo llamado de atención por las largas "lecturas de varias páginas" de libros de autores del derecho y que no se resuma en cada uno de los incidentes. Sostuvo que si continuaban con esa estrategia el juicio de fondo "va a ser interminable".

Las imputaciones al grupo

El Ministerio Público acusa al exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, y a otros 14 imputados que enfrentan actualmente el juicio de fondo de lavado de activos, asociación de malhechores, soborno, desfalco, coalición de funcionario, financiamiento político y enriquecimiento ilícito.

El órgano acusador cuantifica la presunta defraudación al Estado en más de 6 mil millones de pesos a través de un Plan de Humanización del Sistema Penitenciario durante la gestión de Rodríguez y en el que se procuraba la remodelación y construcción de cárceles.

Además del presunto cobro de sobornos para beneficiar a empresas contratistas, a los imputados se les señala de entregar a los distintos recintos penitenciarios ya existentes "alimentos incompletos, podridos, pestilentes, con gusanos" no aptos para el consumo humano y poniendo en riesgo la salud de los internos de los recintos.

Además de Jean Alain y Solano, otros de los acusados son:

El exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del Ministerio Público , Javier Alejandro Forteza Ibarra.

, La excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado

La excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado El exdirector administrativo del Ministerio Público, Jonathan Joel Rodríguez Imbert

El exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina Reyes.

También Rafael Antonio Mercedes Marte, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Isis Tapia Stefanni y Félix Antonio Rosario Labrada. Asimismo, Francis Ramírez Moreno , Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias y Miguel José Moya.