Los abogados del Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) atribuyeron a un "estrangulamiento económico" el colapso de los tribunales que mencionó la pasada semana el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina.

Al hablar por el IDDP, Carlos Balcácer, lamentó que Molina no se refiriera al incumplimiento por parte del presidente de la República de la Ley 194 de 2004 sobre el presupuesto del Poder Judicial, al que se le recorta, según afirmó, "más de mil millones de pesos" anualmente.

"¿Qué implica esto? De que ante ese estrangulamiento económico del Poder Judicial no se pueden crear ni más salas, ni más tribunales, ni más cortes, y actualmente hay una estampida de empleados judiciales que han renunciado por el mísero salario que están recibiendo", dijo Balcácer.

Manifestó que por esa razón es que en el Distrito Nacional solo hay cuatro colegiados y tres cortes, mientras que toda la provincia Santo Domingo, únicamente tiene seis de esos tribunales penales.

"No hay forma. Por eso es que ha colapsado parte del sistema, porque los tribunales están realmente llenos", añadió Balcácer.

La frecuencia de la prisión preventiva

Otra de las causas que satura la justicia penal, de acuerdo al letrado, es que "todas las oficinas de Servicio de Atención Permanente de la República" imponen con frecuencia prisión preventiva aún en casos "de poca lesividad", las que derivan en recursos de apelación y revisión, ampliando el rol de audiencias.

Molina dijo el pasado viernes que por enviarse tantos casos a juicios de fondo, sin que las partes opten por los acuerdos, "el sistema ya colapsó".

Los abogados que integran el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP), además de Balcácer, son Félix Damián Olivares, Ingrid Hidalgo, Hiroito Reyes, Valentín Medrano, Frank Reynaldo Fermín, Manuel Sierra, Freddy Castillo, Guarionex Ventura e Ivo René Sánchez.