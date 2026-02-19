Defensa de imputado en caso Jean Alain acusa al MP de "mentir sobre tácticas dilatorias"

El abogado Ybo René Sánchez de la barra de defensa del imputado Alfredo Solano Augusto. ( FUENTE EXTERNA )

Los abogados de la defensa del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Solano Augusto, aseguraron este jueves que el Ministerio Público "miente" al denunciar supuestas tácticas dilatorias en el proceso judicial que se le sigue.

"El Ministerio Público miente denunciando supuestas tácticas dilatorias. Sencillamente se trata de la exposición de los medios de defensa que el propio tribunal autorizó presentar en la resolución 00034/25 a favor de los acusados, cuyos derechos, según ellos, fueron ignorados por el MP", dijeron los togados mediante una nota de prensa.

Manuel Sierra e Ybo René Sánchez señalaron que la postura del órgano acusador busca "ocultar" lo que califican como un proceso "abultado", en el que también figura como imputado el exprocurador general Jean Alain Rodríguez.

Indicaron que la investigación se inició el 20 de agosto de 2020, por lo que, a su juicio, luego de cinco años y siete meses, el Ministerio Público no ha presentado los resultados que prometió a la nación.

Llamado de atención de jueza

En la audiencia de ayer, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, llamó la atención a dos abogados por la extensión de sus exposiciones en los primeros incidentes presentados, de un total de 24 anunciados por esa defensa.

Nivar Arias otorgó a Sánchez y a Sierra una semana para reorganizar sus planteamientos y dispuso que el próximo miércoles deberán volver a audiencia con sus peticiones formuladas de manera concreta, al advertir que "el tribunal no permitirá repeticiones".

La misma advertencia fue extendida a las demás defensas del grupo de acusados que encabeza el exprocurador general.

No obstante, los abogados sostienen que la magistrada se limitó a exhortar a las defensas a ser más breves en la presentación de sus alegatos y medios de defensa, con el objetivo de agilizar el proceso.

Aseguraron, además, que no ha existido conducta dilatoria alguna en sus actuaciones dentro del caso.

Te puede interesar Juicio a exprocurador Jean Alain Rodríguez sigue dilatándose entre incidentes