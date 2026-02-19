Ministerio Público solicita prisión preventiva contra mujer por falsificación de documentos

Mercedes Rossó se encuentran en el centro de privación de libertad de la ciudad Juan Bosch y fue arrestada mediante orden judicial. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó este jueves que solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra una mujer acusada de falsificar documentos públicos para beneficiarse de una pensión por sobrevivencia, en supuesta calidad de esposa superviviente de un oficial de la Policía Nacional fallecido en 2019.

La acusada fue identificada como Dilennys Mercedes Mercedes Rossó, arrestada con orden judicial en el marco de la investigación del caso a cargo de la fiscal adscrita a la Junta Central Electoral (JCE), Esther María González Peguero, y del procurador de corte Pedro Jiménez Suero, adscrito al Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este.

De acuerdo a una nota de prensa, Mercedes Rossó se encuentra en el centro de privación de libertad de la ciudad Juan Bosch y fue arrestada mediante orden judicial, emitida por el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del municipio.

"La Fiscalía ante la Junta Central Electoral recibió la denuncia del caso de parte de familiares de la víctima que establecieron que Mercedes Rossó se hizo pasar por viuda de su pariente, un primer teniente de la Policía Nacional, para lo cual utilizó un acta de defunción falsa."

El órgano acusador argumentó la solicitud en el marco de la calificación jurídica provisional de falsificación y uso de documentos falsos y estafa, lo que constituye una violación a los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal dominicano y la Ley 4-23 Ley Orgánica de Actos del Estado Civil en el artículo 210, en perjuicio del Estado dominicano, la Junta Central Electoral y los familiares del oficial fallecido.

Evidencias presentadas

Conforme la nota, la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado (Hacienda) emitió una certificación donde hace constar que la imputada cobraba del Plan de Retiro de la Policía Nacional, desde el día 25 de abril de 2020, un salario de RD$13,814.55, con un monto anual de RD$41,443.65 y una regalía de RD$3,453.64.

Mientras, la Dirección Nacional del Registro Civil certificó, en fecha 17 de junio del 2025, que en el sistema automatizado de Registro Civil no existe ningún registro de matrimonio correspondiente al oficial fallecido.

Registro Civil emitió una certificación de que existe un matrimonio civil, celebrado en fecha 10 de abril 2025 ante la Oficialía de la Quinta Circunscripción Santo Domingo Norte, entre Dilennys Mercedes Mercedes Rossó y otro señor. Dicho órgano oficial también emitió otra certificación de defunción del agente policial, quien, según consta en el documento, falleció el 13 de febrero de 2019.

El MP indicó que durante la investigación fue obtenida una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), emitida en fecha 22 de mayo del 2025, la cual indica que Mercedes Rossó es propietaria de un automóvil privado marca Nissan, modelo Versa SV, año 2016, valorado en RD$369,830.83, logrando establecerse con todas las evidencias, cómo se materializó el ilícito y los beneficios obtenidos por la imputada.