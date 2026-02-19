Recapturan a hombre que se fugó del tribunal tras ser condenado a 30 años por homicidio

Ficha policial de Orlando Fabián Ángeles, conocido como "Orlandito", antes de su captura tras fugarse del Palacio de Justicia de Moca. ( FUENTE EXTERNA )

La angustia que durante meses embargó al municipio Moca, en la provincia Espaillat, y a las familias de las víctimas, ha dado paso a un sentimiento de alivio y justicia cumplida.

El Ministerio Público, a través de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), logró poner fin a la huida de Orlando Fabián Ángeles, conocido como "Orlandito", quien pensó que podría evadir permanentemente su responsabilidad tras un audaz escape del tribunal.

La historia, que hoy llega a un final esperanzador para el sistema judicial, comenzó con una tragedia que conmocionó a la sociedad dominicana el 11 de octubre de 2021.

Aquella noche, en la calle José María Rodríguez de Moca, el estruendo de unos 30 disparos acabó con la vida de Rafael Cervantes Jorge Peña y de una niña de apenas ocho años, Adrely Wuilanny Tapia, quien se encontraba tranquilamente en la galería de su casa realizando una tarea escolar.

30 años de prisión

Tras un proceso judicial arduo, el 15 de diciembre de 2025 el Tribunal Colegiado de Espaillat dictó una sentencia ejemplar de 30 años de prisión contra Ángeles por homicidio voluntario, asociación de malhechores y porte ilegal de armas.

Sin embargo, en un giro dramático, el condenado aprovechó un descuido de su custodia tras la lectura del fallo para fugarse del mismo Palacio de Justicia, dejando a la familia de las víctimas en un estado de desprotección y temor.

Pero la justicia no se detuvo. Gracias a un seguimiento continuo y a las labores de inteligencia coordinadas por la procuradora fiscal Andry De Los Santos, el rastro de "Orlandito" fue localizado en una vivienda en Nisibón, provincia La Altagracia.

Bajo una orden de allanamiento emitida por la jueza Francis Reyes Diloné, las autoridades ejecutaron el arresto que devuelve la paz a los deudos.

Con su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, en Moca, se cierra este doloroso capítulo. La captura de Orlando Fabián Ángeles no solo asegura que cumplirá su condena y pagará la indemnización de 4 millones de pesos, sino que también representa un final feliz para quienes clamaban que el crimen no quedara suspendido en el tiempo.