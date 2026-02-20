Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte aplazó para el lunes 23 de febrero el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra un médico, acusado de presunta agresión sexual en perjuicio de una paciente, en el municipio de Las Guáranas.

La magistrada Josefina Noemí Díaz reprogramó la audiencia con el objetivo de realizar una entrevista a la presunta víctima mediante Cámara Gesell, como parte del proceso de investigación.

El imputado, Wilvert Polanco Sanz, está acusado de presuntamente agredir sexualmente a una paciente de nacionalidad haitiana que acudió a su consultorio para practicarse una sonografía pélvica en su centro de salud, ubicado en la referida localidad.

El órgano acusador solicita prisión preventiva como medida de coerción, al considerar que existen elementos suficientes que vinculan al imputado con el hecho investigado.

Durante su traslado bajo custodia, Polanco Sanz evitó responder preguntas de los periodistas.

Mientras que la defensa del médico sostiene que se trata de una confusión. Argumenta que el centro de salud donde supuestamente ocurrió el hecho es un espacio pequeño y abierto, donde, según afirma, es posible observar quién entra y sale, lo que, a su juicio, contribuirá a demostrar su inocencia.

Otras denuncias

Tras hacerse público el caso, al menos tres mujeres denunciaron que en 2019 el ahora imputado habría agredido sexualmente a otras pacientes. Según las denunciantes, en ese momento presentaron querellas que no avanzaron en el sistema judicial.

La nueva audiencia está pautada para iniciar a partir de las 9:00 de la mañana del próximo lunes.

