Se hizo pasar por pasajero para matar a un motoconchista; hoy lo condenaron a 30 años

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata, donde un hombre cumplirá 30 años de prisión por asesinar a otro y robarle su motor. ( FUENTE EXTERNA )

La noche del 27 de diciembre de 2023 parecía una jornada más para Julio Alberto Núñez, de 67 años, conocido en Puerto Plata como "Busca Moro". Motoconchista nativo de Yásica Arriba, provincia Puerto Plata, trabajaba en las inmediaciones del Parque Central cuando, alrededor de las 10:00 de la noche, fue abordado por un pasajero.

El condenado es Jorvi Apolinar Severino Genao, alias "el Guardia" o "Balola". Según estableció la investigación dirigida por la fiscal Hilda Patricia Lagombra, el imputado solicitó ser trasladado a la urbanización Los Maestros.

Al llegar a la calle principal del sector, exigió a Núñez que detuviera la motocicleta. Lo lanzó al suelo y le disparó varias veces con un arma de fuego. El informe de autopsia judicial número 703-2023, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, determinó que la muerte fue inmediata por heridas múltiples de proyectil en el tórax anterior

Tras el homicidio, el agresor despojó a la víctima de su motocicleta marca TVS, modelo Apache RTR 160, y emprendió la huida.

En el proceso, disparó contra dos ciudadanos que presenciaron el hecho e hirió a uno de ellos.

Calificación jurídica

El Ministerio Público calificó el caso como asesinato agravado, además de imputar el uso ilegal de arma de fuego y robo agravado. Durante el juicio, el fiscal Jesús Ernesto Valenzuela presentó pruebas testimoniales, documentales y periciales que el tribunal acogió en su totalidad.

El tribunal, presidido por la jueza Venecia Rojas, declaró culpable a Severino Genao por violar los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican el asesinato. También estableció la violación de los artículos 66, 66 párrafo V, 67 y 78 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados

En febrero de 2026, la magistrada impuso la pena máxima de 30 años de reclusión mayor. La condena deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, ubicado en Puerto Plata.