Juez de la SCJ insta a fortalecer implementación del Plan Justicia del Futuro 2034 en la región Este

El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Fran Soto, llamó a consolidar con visión estratégica y trabajo coordinado la ejecución del Plan Justicia del Futuro 2034 , durante el Encuentro Regional celebrado este viernes en La Romana, donde se evaluaron avances y desafíos del sistema judicial en la Región Este.

Mediante una nota de prensa, Soto afirmó que el Plan Justicia del Futuro 2034 constituye una hoja de ruta concreta que busca garantizar "una justicia más ágil, centrada en las personas y sostenible en el tiempo".

La actividad reunió a jueces, juezas y servidores judiciales de los distritos de San Pedro de Macorís, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia y La Romana, como parte del ciclo nacional de encuentros orientados a fortalecer la gobernanza territorial del plan.

Resultados y desempeño

El magistrado destacó que la región Este refleja avances importantes en eficiencia. Indicó que el 100 % de las denuncias se responde dentro del plazo establecido y que todos los distritos judiciales cuentan con espacios de diálogo activos. Asimismo, señaló que la totalidad de los jueces y juezas cumple con los estándares de desempeño institucional.

Agregó que actualmente ocho de cada 10 salas están al día y que siete de cada 10 casos se deciden en un año o menos, lo que evidencia progresos en la reducción del rezago judicial. Además, añadió que el 96 % de los jueces ha recibido capacitación, fortaleciendo así la calidad del servicio.

Retos en digitalización y mediación

El magistrado identificó como principal brecha regional el acceso digital a los servicios judiciales. Aunque la meta nacional establece que 80 de cada 100 trámites se gestionen digitalmente, en la región Este actualmente solo 8 de cada 100 se realizan a través del portal Justicia.gob.do.

También enfatizó la necesidad de fortalecer la mediación y los mecanismos no adversariales. En la actualidad, cuatro de cada 10 asuntos evitan el proceso completo, cuando la meta institucional es que nueve de cada 10 puedan resolverse mediante salidas tempranas. En materia no penal, la mediación alcanza un 6 %, con una meta de 30 %.

El magistrado informó que los avances y desafíos regionales serán insumos clave para la Conferencia del Poder Judicial, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de abril de 2026, espacio en el que se evaluarán metas y se consolidarán compromisos institucionales.