Aplazan inicio del nuevo juicio de fondo contra Wander Franco por abuso sexual

El pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, a su salida del Tribunal Colegiado del distrito judicial de Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Puerto Plata aplazó este viernes la audiencia de inicio del nuevo juicio de fondo contra el pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, debido a la falta de citación de algunos testigos.

El procurador fiscal de la Fiscalía de Puerto Plata, José Martínez, explicó que la suspensión obedeció a que no se habían completado los trámites de convocatoria, ya que las direcciones suministradas no eran precisas.

"El tribunal, para cumplir con el debido proceso y garantizar que todas las partes estén debidamente notificadas, a pedimento de uno de los imputados, aplazó la audiencia para una próxima fecha", indicó el fiscal.

El caso fue reprogramado para los días 30 y 31 de marzo, así como el 1 de abril, fechas fijadas de manera consecutiva con el objetivo de iniciar y, si es posible, concluir el juicio.

Te puede interesar Nuevo juicio contra Wander Franco por abuso sexual inicia este viernes en Puerto Plata

Martínez señaló que el Ministerio Público espera que esos tres días sean suficientes, aunque no descartó que el tribunal pueda fijar una nueva fecha si el proceso lo requiere.

La abogada Irina Ventura, integrante de la defensa técnica de Wander Franco, sostuvo que el juicio oral aún no ha iniciado formalmente, ya que no se dio apertura a la recepción de pruebas ni a la lectura de la acusación y los alegatos iniciales, actos que marcan el comienzo del debate.

"Una de las partes solicitó la suspensión de la audiencia para fines de citación de sus testigos. No se presentó la lectura de imputaciones ni los alegatos de apertura, por lo que el juicio no inició", precisó.

Decisión del nuevo juicio

El nuevo juicio contra el pelotero de Grandes Ligas surge luego de que un tribunal de alzada anulara la sentencia de primera instancia que lo había condenado a dos años de prisión suspendida.

La decisión fue adoptada por la Corte de Apelación de la Cámara Penal del distrito judicial de Puerto Plata, que ordenó la celebración de un nuevo proceso tras acoger los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 27 de junio por el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.

El tribunal de alzada, integrado por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, dispuso reiniciar el conocimiento del caso desde la etapa de juicio, para que nuevos magistrados valoren nuevamente las pruebas y apliquen el derecho correspondiente.

En el nuevo proceso también participará Martha Vanessa Chavalier, madre de la víctima, cuya condena de 10 años de prisión fue igualmente anulada. En la sentencia original había sido declarada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.

Nuevo tribunal

En cuanto a la conformación del tribunal, el nuevo juicio será conocido por los jueces José Antonio Núñez, quien funge como presidente; Yenny Martínez y Plaine Ruiz.

Inhibición de jueza

Durante la audiencia también se produjo la inhibición de la magistrada Francesca Tejada, quien advirtió que había participado en una etapa previa del proceso cuando el caso se conocía en el tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), incluyendo una decisión relacionada con la entrega de la menor a su madre.

No obstante, esta situación no afectó el desarrollo de la jornada, ya que fue sustituida de inmediato por otra jueza suplente.