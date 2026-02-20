TC confirma absolución de Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón de los sobornos de Odebrecht

A la izquierda, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. El TC confirmó la sentencia de la Suprema Corte que lo descargó de los sobornos de Odebrecht. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Tribunal Constitucional confirmó la sentencia que declaró no culpables de haber recibido sobornos de la empresa brasileña al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Ángel Rondón, los únicos de una lista de 14 investigados por los más de 92 millones de dólares de sobornos que la compañía extranjera admitió en Estados Unidos que pagó en República Dominicana.

La ratificación de la sentencia número SCJ-SS-24-0969, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en julio del 2024, fue realizada por el órgano extrapoder en una sesión del pleno celebrada en fecha el 4 de febrero de este 2026.

El dirigente peledeísta Víctor Díaz Rúa había sido condenado a cinco años y el empresario Ángel Rondón a ocho en un tribunal de primera instancia y luego por la corte del Distrito Nacional, pero la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia lo descargó de responsabilidad.

El Ministerio Público apeló en los tribunales también el descargo de Conrado Pittaluga Arzeno, cuya absolución también se ratificó

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/pittaluga-11380200-20190313200822_15187144_20201115120152.jpg Los tribunales de primera instancia y la corte habían absuelto a Conrado Pittaluga Arzeno, decisiones confirmadas por la SCJ y el TC (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

La motivación de la SCJ

Los jueces de la SCJ establecieron en su fallo SCJ-SS-24-0969 que hallaron no culpables a Rondón y Díaz Rúa "por no haberse probado la acusación" del Ministerio Público contra ellos.

Asimismo, los magistrados de la Segunda Sala de la SCJ, Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy I. Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez y María G. Garabito Ramírez, ordenaron "la entrega de todos los bienes incautados" a los acusados.

Los jueces del TC

Los jueces del Tribunal Constitucional que votaron la sentencia que confirmó absolución son Miguel Valera Montero, primer sustituto, en funciones de presidente; José Alejandro Ayuso, juez; Fidias Federico Aristy Payano, juez; Sonia Díaz Inoa, jueza; Army Ferreira, jueza; Domingo Gil, juez; Amaury A.Reyes Torres, juez; María del Carmen Santana de Cabrera, jueza; José Alejandro Vargas Guerrero, juez.

Casos archivados por MP y primeros absueltos El caso de corrupción por los sobornos pagados por Odebrecht, que pagó las coimas para beneficiarse con la construcción de grandes obras, empezó con la detención de 14 exfuncionarios y exlegisladores de los diferente partidos políticos en el 2017. Entre los sometidos estuvieron el exministro de Industria y Comercio en ese entonces, Juan Temístocles Montás, los exsenadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cuyas acusaciones fueron archivadas luego por el Ministerio Público que encabezó el exprocurador Jean Alain Rodríguez, actualmente sometido también por corrupción. En instrucción, el caso fue conocido por el juez de la SCJ Francisco Ortega Polanco, por estar imputado el senador Tommy Galán. Este magistrado envió a juicio de fondo a seis de siete acusados. El beneficiado con un no ha lugar fue el expresidente del Senado (2003-2004) Jesús (Chu) Vásquez. A los que se les conoció el juicio de fondo fueron Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez. De estos solo fueron condenados Díaz Rúa y Rondón.