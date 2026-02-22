Yeni Berenice: habrá una "transformación histórica" en las investigaciones criminales

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, posa junto al director de la Policía, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, y otros representantes del Ministerio Público. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el país vivirá un proceso histórico de transformación con el impulso y apoyo, desde el Ministerio Público, del proceso de tecnificación y estandarización de los protocolos que siguen los fiscales en la investigación de crímenes y delitos.

Reynoso se refirió al tema en la apertura del seminario "Investigación técnica del Ministerio Público: herramientas y nuevos desafíos", dirigido a procuradores de corte, fiscales titulares y fiscalizadores.

La jornada contó con la participación del director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

"Nosotros queremos en el día de hoy valorar y reconocer que, como pocas veces en la historia, existe una cohesión integral, estratégica en bien de la ciudadanía con el Ministerio Público y nosotros la Policía Nacional", resaltó el oficial.

También participaron los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público, así como el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución. Asimismo, la fiscal Isaura Suárez Salcedo, directora de Carrera, y Sonia Lebrón, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además, Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Igualmente, el general Luis García, comisionado ejecutivo para la Reforma de la Policía Nacional.

Según una comunicación de prensa, el primer módulo, impartido por el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP), contó con la participación de miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía que trabajan en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal y Monseñor Nouel.

Uso de cámaras corporales y otros cuatro pilares

La procuradora general sostuvo que, por eso, su gestión impulsa la formación del personal de carrera para lograr una transformación de las investigaciones, la cual se enfoca en cinco pilares.

El primero se apoya en agilidad en los procesos, para el cual resulta clave la Plataforma del Poder Judicial que permite "la solicitud expedita de órdenes de allanamiento y arresto".

"En nuestra labor diaria el tiempo es un factor crítico, y la tecnología nos permitirá actuar con la inmediatez que la ley faculta", agregó.

Citó como segundo pilar "el rigor metodológico". "Por eso, nuestro segundo eje es la escena del crimen y la Policía Científica. Debemos interiorizar que el levantamiento de la escena es un momento sagrado en la investigación", dijo.

"Analizaremos los requerimientos exactos y la coordinación en el terreno con la Policía Científica para que cada huella, cada rastro y cada elemento material probatorio sea recolectado con el máximo rigor técnico", indicó.

El tercer eje del enfoque estratégico que promueve el Ministerio Público valora la importancia de la prueba científica que aporta el Inacif.

Por eso, en el seminario, los fiscales e investigadores policiales deben poner empeño en aprender a "identificar con exactitud cuáles son los peritajes médicos, toxicológicos, balísticos y forenses que debemos requerir al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para sustentar nuestras acusaciones de manera incontrovertible", indicó Yeni Berenice.

En paralelo, conscientes de que en la era de la información el rastro delictivo suele ser electrónico, dijo que el cuarto eje del Ministerio Público se enfocará en la evidencia digital y Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat).

"Nuestro quinto eje es la transparencia y seguridad operativa", indicó, para señalar que el Ministerio Público abordará el uso correcto de las cámaras corporales y los chalecos virtuales en el terreno.

"Esta tecnología, impartida por el equipo técnico de la Policía Nacional, no solo protege a nuestros fiscales e investigadores durante las intervenciones, sino que blinda el operativo con una capa de transparencia absoluta, documentando el apego irrestricto a los derechos humanos y al protocolo procesal", sostuvo.

La apertura del seminario estuvo a cargo de Marien Montero Beard, rectora del IES-ENMP, quien explicó que el contenido programático del seminario incluye dos módulos. Entre los temas abordados se encuentran las solicitudes y procesos ante el Dicat, así como solicitudes y procesos ante la Policía Científica.

La primera jornada del seminario tuvo lugar en el Auditorio del Instituto Policial de Educación Superior (IPES). Las siguientes están programadas para las zonas norte, este y sur, los días 7, 14 y 28 de marzo de este 2026.