Aplazan nuevamente medida de coerción contra médico acusado de agresión sexual en Duarte

Agentes trasladan al médico Wilbert Polanco Sanz, acusado de abuso sexual contra una paciente en la provincia Duarte. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte aplazó para el próximo jueves 26 de febrero el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra un doctor, acusado de agredir sexualmente a una paciente.

El nuevo aplazamiento se produjo luego de que el imputado, identificado como Wilbert Polanco Sanz, cambiara de abogado.

La nueva defensa solicitó tiempo para estudiar el expediente y preparar los presupuestos de defensa.

La vista fue reprogramada para iniciar a partir de las 11:00 de la mañana.

"Abuso de la autoridad"

El Ministerio Público indica que en la investigación sé estableció el delito de violación sexual agravada por el abuso de la autoridad que le confieren al imputado sus funciones como médico.

La solicitud de medida de coerción establece que los hechos ocurrieron el pasado 17 de febrero, alrededor de las 9:00 de la mañana, luego de que la víctima, una ciudadana haitiana, fuera referida desde una policlínica de Los Limones, del municipio de Pimentel, provincia Duarte, para hacerse la prueba de diagnóstico en el centro de salud del imputado, ubicada en Las Guaranas..

El Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra el galeno.