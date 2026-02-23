Juezas Katerine Rubio y Carol Modesto aspiran a formar parte del Consejo del Poder Judicial

Las juezas Katerine Rubio Matos y Carol Modesto, quienes aspiran a formar parte del Consejo del Poder Judicial. ( FUENTE EXTERNA )

Katerine Rubio Matos, jueza de paz titular de la Primera Sala del Tribunal Especializado de Tránsito del Distrito Nacional, y Carol Modesto, magistrada del Tercer Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo, formalizaron sus candidaturas para integrar el Consejo del Poder Judicial (CPJ), órgano responsable de la administración y disciplina del Poder Judicial.

Ambas aspirantes acompañan sus postulaciones con propuestas de gestión enfocadas en el fortalecimiento institucional, la dignificación del servidor judicial, la legitimidad y la rendición de cuentas.

Rubio Matos, quien también se desempeña como jueza interina del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción y del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, reafirmó su compromiso con una gestión transparente, ética y orientada a resultados.

Su programa prioriza la modernización operativa, la mejora de las condiciones laborales y el impulso de un Poder Judicial más humano, descentralizado y sostenible.

"Mi visión es un Poder Judicial que garantice dignidad, estabilidad y oportunidades reales de crecimiento para quienes sostienen cada día la administración de justicia", expresó.

Modesto, un "movimiento que proviene de la base"

Por su parte, Modesto afirmó que su candidatura surge de un "movimiento que proviene de la base" de la judicatura nacional, con el propósito de devolver el protagonismo a quienes sostienen el sistema de justicia.

Indicó que su propuesta parte de un diagnóstico participativo estructurado en tres ejes y más de 20 iniciativas centradas en las personas y sus derechos.

La Red de Jóvenes Abogados de la República Dominicana, representada por su secretario general, Enmanuel Martínez Acevedo, manifestó su "respaldo firme, institucional y categórico" a la magistrada.

La propuesta de Modesto se articula en tres ejes estratégicos: Gobernanza democrática, legitimidad y rendición de cuentas. La elección s

Integración y funciones del CPJ

El Consejo del Poder Judicial (CPJ), conforme al artículo 156 de la Constitución, es el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial.

Entre las atribuciones del CPJ figura presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los distintos tribunales, de acuerdo con la ley.

También le corresponde la administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial, así como el control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados judiciales, con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

Los miembros del CPJ ejercen sus funciones por un período de cinco años.

Está integrado por:

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo preside.

Un juez de la Suprema Corte de Justicia, elegido por su pleno.

Un juez de Corte de Apelación o su equivalente, elegido por sus pares.

Un juez de Primera Instancia o su equivalente, elegido por sus pares.

Un juez de Paz o su equivalente, elegido por sus pares.

Los actuales miembros, elegidos el 19 de marzo del 2021, son Modesto Martínez, en representación de los jueces de cortes de Apelación y equivalentes; Bionni Zayas, de Primera Instancia; y Octavia Carolina Fernández Cury, de Paz.

También los consejeros sustitutos Karen Josefina Mejía, de cortes de Apelación; Luis Adriano Tavarez Marte, de Primaria Instancia; y Leonardo Antonio García Cruz, de Paz.

