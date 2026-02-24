Defensa de general y capitán acusados de corrupción afirma que depósitos en sus cuentas eran legales

El abogado Waldo Paulino, representante del general del Ejército Boanerges Reyes Batista y del capitán de la Armada Franklin Antonio Mata Flores, acusados de corrupción durante su gestión en el Cusep. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El abogado del general del Ejército, Boanerges Reyes Batista, y del capitán de la Armada, Franklin Antonio Mata Flores, ambos acusados de presunta corrupción, aseguró ante el tribunal que los depósitos por cientos de miles de pesos a las cuentas de sus defendidos eran legales por las funciones que ejercían.

Durante su intervención ante el Primer Tribunal Colegiado, el abogado Waldo Paulino mencionó los depósitos señalados en la acusación por más de 317 mil pesos y en el que se menciona a Mata Flores, y otro por 665 mil pesos, transferidos a la de nómina de Reyes Batista.

Sostuvo que en ningún momento sus representados estaban al tanto de que esos fondos presuntamente eran ilegales, y argumentó también que es común que militares en posiciones de relevancia reciban depósitos adicionales a sus salarios, práctica que —según afirmó— se estila en las Fuerzas Armadas.

Indicó que en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) también se realizaban este tipo de transferencias debido al manejo de informaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional.

Boanerges Reyes fue subjefe del Cusep desde el 2012 al 2014, y Mata Flores, director de Avanzada.

Para ilustrar su planteamiento, el abogado comparó los depósitos con los viáticos que reciben funcionarios públicos cuando asisten a actividades oficiales, como congresos. Señaló que dichos pagos adicionales no se consideran ilegales.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los militares y policías implicados habrían utilizado en beneficio propio recursos del presupuesto destinados a raciones alimenticias y fondos de inteligencia del Cusep y del Cestur.

Señala a Girón como único responsable

Waldo Paulino afirmó que sus defendidos, así como otros militares y policías procesados —incluido el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre— son inocentes.

Aseguró que el único responsable de la estafa la Estado por más de 4,500 millones es el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, quien ha colaborado con el Ministerio Público y ha implicado a otros procesados.

El Ministerio Público solicitó una pena de cinco años, suspendida, para Girón a cambio de su cooperación en la investigación.

En sus conclusiones, el pasado 5 de febrero, los fiscales pidieron condenar a 20 años de cárcel al general Boanerges Reyes Batista y al capitán Franklin Antonio Mata Flores.

La defensa de Reyes Batista y Mata Flores continuará presentando sus argumentos el próximo jueves 26, cuando prosiga el juicio de fondo.