Por falsificar actas de defunción, envían a prisión mujer y solicitan la misma medida contra hombre

A la mujer se le señala de hacerse pasar por viuda para cobrar pensión y a hombre falsificar las actas de defunción para tramitar inhumación de dos cadáveres ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio Público solicitó este martes prisión preventiva para un planificador de servicios funerarios al que imputa de falsificar dos actas de defunciones con la intención de evadir los protocolos y controles legales para agilizar la inhumación de dos cadáveres.

Este martes también un tribunal de Santo Domingo Este envió a la cárcel de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, a Dilennys Mercedes Mercedes Rossó, acusada de falsificar el mencionado documento público para beneficiarse de una pensión por sobrevivencia en calidad de viuda de un oficial de la Policía.

El proceso contra el hombre

El imputado Braulino Perdomo Encarnación fue arrestado y sometido a la justicia por la falsificación de dos actas de defunción que depositó en un cementerio privado para tramitar la inhumación de dos cadáveres y su colocación en osarios.

El servicio para los trámites le fue solicitado por un hombre para cumplir con los requisitos legales establecidos para esos procesos, según una comunicación del Ministerio Público.

El caso contra Perdomo Encarnación está a cargo de la fiscal adscrita a la Junta Central Electoral (JCE), Esther María González Peguero, y del fiscal Hamlet Andrés Paulino, del Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este.

Las investigaciones se realizan en coordinación con la Dirección de Seguridad Civil y la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim).

La solicitud de medida de coerción fue aplazada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este para este 25 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa del imputado.

La mujer con supuesta calidad de viuda

La Fiscalía ante la Junta Central Electoral recibió la denuncia del caso de parte de familiares de la víctima que aseguran que Mercedes Rossó se hizo pasar por viuda de su pariente, un primer teniente de la Policía Nacional, fallecido en febrero del 2019.

La Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Estado (Hacienda) emitió una certificación donde hace constar que la procesada cobraba del Plan de Retiro de la Policía Nacional, desde el día 25 de abril de 2020, 13,814.55 pesos cada mes.

Mientras, la Dirección Nacional del Registro Civil certificó, en fecha 17 de junio del 2025, que en el sistema automatizado de Registro Civil no existe ningún registro de matrimonio correspondiente al oficial fallecido.

Igualmente, la Dirección Nacional del Registro Civil, emitió una certificación de que existe un matrimonio civil, celebrado en fecha 10 de abril 2025 ante la Oficialía de la Quinta Circunscripción Santo Domingo Norte, entre Dilennys Mercedes Mercedes Rossó y otro señor.

Partiendo de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, la jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, impuso la medida que priva de libertad a la imputada.