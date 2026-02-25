Envían a la cárcel a pareja de la cantante urbana Masha por muerte de una joven

La joven Dominique Nathalia Gómez Cabrera, de 22 años, quien perdió la vida en un supuesto atentado a la pareja de la cantante urbana Masha. ( FUENTE EXTERNA )

Jhakomo Hernández de la Rosa, la pareja sentimental de la cantante urbana Masha, fue enviado a prisión preventiva, a ser cumplida en la cárcel Las Parras, en el municipio de Guerra, por la muerte de una joven el 26 de enero, en el sector Villa Francisca, Distrito Nacional.

La víctima es Dominique Nathalia Gómez Cabrera, de 22 años, quien falleció a causa de una herida de bala.

La prisión preventiva de tres meses, como medida de coerción, fue impuesta por el juez Rigoberto Sena.

Jhakomo Hernández habría sido víctima de un atentando a tiros del que resultó ileso, pero en el que murió Dominique Nathalia, lo acompañaba junto a su pareja.

Policía mató dos implicados

El pasado fin de semana, miembros de la Policía Nacional ultimaron a dos hombres señalados como responsables de la muerte de Dominique Natalia durante un supuesto enfrentamiento con agentes en la playa Los Negros, provincia Azua.

Los dos hombres, a quienes las autoridades sindica como "reconocidos delincuentes", fueron identificados como Yamal Anthony Núñez Vargas, alias "Yamal", de 20 años, y otro individuo conocido como "Julio 30-30" y/o "Julio Voltio".