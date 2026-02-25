Capturan a un hombre condenado por homicidio en San Cristóbal

Captura de hombre por homicidio en San Cristóbal ejecutada por el Ministerio Público. ( ARCHIVO )

El Ministerio Público informó este miércoles sobre la captura de un hombre condenado a seis años de prisión por un tribunal del distrito judicial de San Cristóbal, tras ser hallado culpable de provocarle la muerte a otro en un hecho ocurrido en 2023.

Se trata de Bruno Lorenzo Carmona, alias Wilkin, quien fue arrestado en esa provincia para ejecutar en su contra la sentencia definitiva que lo condena por causar la muerte, por heridas de arma de fuego, a Braulio Encarnación Terrero.

La orden judicial de captura y arresto fue ejecutada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), encabezada por la procuradora fiscal Andry De Los Santos. La orden fue emitida por la jueza interina Miolany Herasme Morillo, de la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal.

Tras su arresto, Lorenzo Carmona fue presentado ante el referido tribunal para su remisión al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR), donde cumplirá la pena impuesta.

Discusión previa

De acuerdo con el expediente, antes del crimen el procesado y la víctima sostuvieron una discusión. Posteriormente, Lorenzo Carmona disparó con una pistola contra Encarnación Terrero, ocasionándole la muerte. El hecho ocurrió en el tramo de la calle 5 de Abril, en el sector Villa Fundación.

Luego del suceso, el imputado fue sometido a la justicia el 30 de mayo de 2023, acusado de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

En el proceso judicial, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal emitió el 23 de enero de 2025 la sentencia penal número 301-03-2025-SSEN-00008, que lo condenó a seis años de prisión.

Posteriormente, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, mediante la sentencia 1571-2025-SPEN-00243, del 29 de octubre de 2025, confirmó la decisión de primera instancia tras rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa. La secretaría de esa corte certificó además que no fue presentado recurso de casación contra dicha sentencia, quedando la condena definitivamente firme.