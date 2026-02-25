Dictan prisión preventiva a hombre que mató a un DJ en Santo Domingo Oeste

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres donde un hombre deberá cumplir tres meses de prisión preventiva por la muerte de otro. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre imputado de quitarle la vida a otro, en un hecho ocurrido el pasado 9 de febrero frente a un centro de bebidas alcohólicas, en el sector La Venta, de esta demarcación.

Lennys Geovanny Martínez Matos está siendo imputado por la muerte de Joel Ramírez.

La solicitud de medida de coerción, a cargo de la fiscal Anyelina Vicioso, detalla que el procesado se molestó luego de que la administración del negocio lo sacara junto a otros clientes tras originarse una riña dentro del local.

De acuerdo con el informe, en medio de su descontento el imputado habría sacado un arma de fuego y, tras un forcejeo con varias personas que intentaron impedir la agresión, se dirigió hacia Joel Ramírez, quien laboraba como DJ del establecimiento, y, sin mediar palabras, le realizó varios disparos que posteriormente le ocasionaron la muerte mientras recibía atenciones médicas.

La medida fue impuesta por el juez Reye Rodríguez, quien ordenó que el imputado cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Calificación jurídica

El procurador fiscal José Manuel Polanco, en representación del Ministerio Público durante la audiencia, indicó que el imputado también causó heridas de bala a otro hombre, identificado como Julio César Rosario, quien resultó lesionado en un pie y en el rostro.

El Ministerio Público acusa provisionalmente a Martínez Matos de violentar los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.