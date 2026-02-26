Aplazan audiencia en caso de agente por estafa a empresarios en nombre del sistema penitenciario

Fachada de la Procuraduría General de la República. ( FUENTE EXTERNA )

Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron para el próximo miércoles 4 de marzo la audiencia del juicio seguido contra Antonio Beato Dionicio, exencargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), acusado de estafar a varias empresas mediante la simulación de compras institucionales.

Durante la audiencia de ayer, miércoles, los representantes del Ministerio Público presentaron cuatro testigos a cargo de los 25 que presentarán durante el proceso y concluyeron con la presentación de la acusación.

En la audiencia que se conocerá a las 9:00 de la mañana, se tiene previsto que el equipo de fiscales litigantes del Ministerio Público continúen con la presentación de las pruebas.

En el inicio del juicio, los fiscales Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentaron la acusación ante el pleno del tribunal, integrado por los jueces Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini y Arisleyda Méndez Batista.

Según el expediente, el imputado presuntamente contactaba a representantes de distintas empresas para solicitar productos bajo el alegato de que estaban destinados al sistema penitenciario. Como parte del esquema, habría entregado documentaciones falsas para respaldar los requerimientos, incurriendo en un alegado fraude.

Calificación jurídica

Mediante una nota de prensa, el Ministerio Público indicó que la acusación, depositada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del referido órgano, consta de 112 páginas y está sustentada en 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, cinco materiales y cuatro periciales.

Asimismo, señalaron que los hechos atribuidos al exfuncionario incluyen falsedad en escritura pública, prevaricación y estafa, en presunta violación de los artículos 145, 146, 148, 166, 167 y 405 del Código Penal dominicano.

El proceso judicial se encuentra en fase de presentación de pruebas. En noviembre de 2025, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio tras acoger la acusación presentada por el órgano persecutor.