Condenan a 20 años a hombre por violar a su sobrina de 10 años en Barahona
La menor, cuyo nombre se hace reserva, denunció a su tío tras ser amenazada, lo que llevó a su arresto por parte de las autoridades
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Barahona impuso una condena de 20 años a un hombre hallado culpable de violar sexualmente a su sobrina de 10 años en Barahona, informó este jueves la Procuraduría General de la República.
- La sentencia fue impuesta a Hilario Batista Alcántara, quien deberá cumplir la condena en la Cárcel Pública de Barahona.
El Ministerio Público, a través de una nota de prensa, precisó que el hecho ocurrió el 26 de marzo de 2024 en el municipio de Polo, cuando la menor, cuyo nombre se hace reserva, fue junto a su tío a buscar agua para cocinar.
Acciones del Ministerio Público y detención
De acuerdo a una nota de prensa del órgano persecutor, Batista Alcántara aprovechó el momento para cometer la violación y amenazó a la menor para que no dijera nada.
Conforme la nota, el condenado le dijo a la pequeña que le había hecho lo mismo a otras niñas.
"La menor salió corriendo contándole a su madre y abuela lo que le había hecho Batista Alcántara procediendo a llamar al 9-1-1, quien dio parte a la Policía iniciándose la persecución y siendo arrestado el ahora condenado", indicó el Ministerio Público.