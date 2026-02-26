Imponen tres meses de prisión preventiva a médico acusado de violación sexual en Duarte

El doctor Wilvert Polanco Sanz fue apreado por acusación de violación sexual a una paciente en Las Guáranas. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso este jueves tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un médico que es acusado de violación sexual a una paciente.

El tribunal dispuso la sanción en contra del doctor Wilvert Polanco Sanz.

La decisión establece que el imputado deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista Al Valle, en San Francisco de Macorís.

De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido el pasado 17 de febrero, alrededor de las 9:00 de la mañana, luego de que la víctima, una ciudadana haitiana, fuera referida desde una policlínica del distrito municipal Los Limones, en el municipio de Pimentel, para realizarse una prueba diagnóstica en el centro de salud propiedad del acusado, ubicado en el municipio de Las Guáranas.

Según la acusación, durante el procedimiento médico el galeno habría cometido el delito de violación sexual agravada, al aprovechar la autoridad que le conferían sus funciones como profesional de la salud.

Además de la extranjera, cuyo nombre omiten las autoridades para proteger su integridad, otras dos mujeres aseguran haber sido víctimas de abuso sexual por parte del médico, en hechos que alegadamente ocurrieron durante chequeos realizados en el año 2019.

Desde el Ministerio Público informaron que las investigaciones continúan en torno al caso.

Niega los hechos

Polanco Sanz ha negado los señalamientos y dijo estar "estupefacto" de la acusación.

"Yo me quedé bastante estupefacto cuando escuché que me llamaron de El Limón (comunidad). Me dijeron que ella estaba allá diciendo que yo la había tratado de violar", manifestó el doctor cuando fue abordado por la prensa el pasado miércoles 18 de febrero.