Familiares de la joven encontrada sin vida dentro de una cisterna en el municipio San Antonio de Guerra protestaron este sábado a las afueras de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, mientras conocían la medida de coerción contra Elías Castillo, alias "el Patrón", señalado como presunto autor de la muerte.

Los parientes de Reinalda Carrasco, de 22 años, exigieron justicia y recordaron que la joven acudió el pasado viernes 13 de febrero a un destacamento policial para interponer una querella contra Castillo, quien presuntamente la asediaba e intentaba mantener una relación con ella, a lo que esta se negaba.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/muerte-de-joven-en-guerra-el-patron-se-entrega-a-policia-nacional-ee4c370c.jpeg Fotografía de archivo de Elías Castillo, alias "el Patrón", señalado como presunto autor de la muerte Reinalda Carrasco, de 22 años, cuyo cadáver fue hallado dentro de una cisterna en el municipio de Guerra. (FUENTE EXTERNA)

Castillo, quien se entregó de manera voluntaria el 17 de febrero, fue presentado este sábado ante un juez para el conocimiento de la medida de coerción, tras ser señalado como presunto autor del hecho.

En el lugar también se encuentran familiares y amigos de "el Patrón", quienes piden su liberación.

Esta es la tercera vez que se intenta conocer la medida, debido a que en la ocasión anterior la defensa del acusado interpuso un recurso de hábeas corpus para que su cliente fuera puesto en libertad.

Hallazgo del cuerpo

El cuerpo sin vida de Carrasco fue encontrado el pasado domingo 15 de febrero en una cisterna del sector Capacito, en San Luis de Guerra, provincia Santo Domingo.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el cadáver fue levantado con el auxilio del Cuerpo de Bomberos y que, en una evaluación preliminar, presentaba un golpe contundente en la frente, que habría sido la causa de muerte.

Arrestados

Por el caso fueron arrestados Jeison Stiven Javier Cabral, apodado "Copiloto", y Pablo Antonio Calcaño Silverio, alias "Maiki", de 43 años, a quienes también se les conocerá medida de coerción este sábado.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, existen mensajes de WhatsApp en los que el presunto agresor habría amenazado a la joven con quitarle la vida.