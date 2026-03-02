Tribunal sentencia a 20 años de prisión a hombre que violó a una niña de 9 años en Los Alcarrizos

El tribunal, compuesto por las juezas Ana Miledis Taveras, Leonarda Quezada y Clara Yoselin Rivera, envió al sentenciado a cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

El condenado es Ardo Anthonelly Mercado Hernández, quien cumplirá la pena en Najayo Hombres

Un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó este lunes a 20 años de prisión a un hombre procesado por violar sexualmente a una niña de 9 años de edad, en un hecho registrado en el municipio de Los Alcarrizos.

Ardo Anthonelly Mercado Hernández fue hallado culpable de faltar a varias disposiciones del Código Penal Dominicano, así como el artículo a la Ley 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, señala el Ministerio Público en una nota de prensa.

El tribunal, compuesto por las juezas Ana Miledis Taveras, Leonarda Quezada y Clara Yoselin Rivera, envió al sentenciado a cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres.

Investigación del caso

La acusación fundamentada en la investigación del procurador fiscal Joel Pinales, indica que la víctima narró de manera clara como el procesado cometió las acciones delictivas en repetidas ocasiones en su perjuicio.

El expediente también detalla que la niña fue sometida a una evaluación física, cuyo resultado certificó que fue violada sexualmente.

Durante el juicio, las fiscales litigantes Francheska Alcántara y Sugely Valdez presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales con las cuales quedó destruida la presunción de inocencia del procesado Mercado Hernández.

