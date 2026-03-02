Tribunal dicta sentencia absolutoria para mujer acusada de pagar asesinato de su esposo en 2020

Daneris Antonia Pérez Espinal, mujer que estaba acusada de pagar un sicario para matar a su esposo. ( DL/ARCHIVO )

El Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago dictó sentencia absolutoria a favor de una mujer y su sobrino, imputados que eran procesados por alegadamente planificar y financiar el asesinato del esposo de la acusada, hecho ocurrido en septiembre de 2020 en el municipio Tamboril.

Los beneficiados con la decisión son Daneris Antonia Pérez Espinal y su sobrino, Fabricio Antonio Báez Pérez, quienes enfrentaban cargos por su presunta vinculación con el crimen de Julio César Rodríguez Paula, de 68 años, quien era esposo de la procesada y fue ultimado a tiros.

El Ministerio Público había solicitado 20 años de prisión para ambos, imputándoles complicidad por supuestamente facilitar dinero y medios para la contratación de un sicario que ejecutara el hecho.

Sin embargo, el tribunal determinó que las pruebas presentadas no fueron suficientes para sustentar una condena.

Cronología del ataque y consecuencias

El proceso cobró notoriedad cuando el Ministerio Público arrestó a Daneris Antonia Pérez Espinal al salir del tribunal donde se conocía el juicio de fondo contra el presunto autor material del asesinato.

El 18 de septiembre de 2020, Julio César Rodríguez Paula y su esposa fueron atacados a tiros mientras se desplazaban a baja velocidad en una yipeta por la calle Palmar de Canca La Piedra, en el municipio Tamboril, provincia Santiago.

Rodríguez Paula falleció en el lugar a causa de varias heridas de bala, mientras que la mujer resultó con una lesión de proyectil en un brazo.

Por este hecho es procesado Giancarlos Acosta, conocido como Café, acusado de ser quien realizó los disparos contra la pareja. Su proceso judicial continúa abierto.