Pena máxima contra hombre que mató a tiros a otro por alegada deuda de RD$4,000

Los jueces que integran el Segundo Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago condenaron a 30 años de prisión a un hombre que mató a tiros a otro por una supuesta deuda de cuatro mil pesos.

La pena fue impuesta contra Danny Miguel García Estrella, conocido como el "Prestamista".

Según determinó el tribunal, el ahora cuando condenado accionó un arma de fuego y disparó repetidas veces contra Arismendy de Jesús Lizardo Rodríguez, provocándole la muerte en el acto.

El hecho ocurrido en junio de 2024 en el sector Pekín, al sur de Santiago.

Frente a la familia de la víctima

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, el ataque se produjo cuando la víctima se desmontaba de su vehículo junto a su pareja, Mariana del Carmen Anato Conde, y los tres hijos menores de ambos, de 4, 5 y 8 años de edad. En medio del tiroteo, la mujer resultó herida.

Tras cometer el crimen, García Estrella huyó de la escena y permaneció prófugo durante varios meses.

Posteriormente, la Fiscalía de Santiago, con el apoyo operativo de agentes de la Policía Nacional, logró ubicarlo y arrestarlo para ponerlo a disposición de la justicia.

Además de la pena máxima de 30 años de reclusión, el tribunal dispuso que el condenado pague una indemnización de 10 millones de pesos a favor de los familiares de la víctima.