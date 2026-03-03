Defensores técnicos gratuitos han logrado indemnizaciones por RD$1,259 millones en cinco años

La directora de Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevi), María Rosalba Díaz, durante la presentación de los resultados de la institución. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Unas 2,539 víctimas de delitos en República Dominicana recibieron asistencia legal gratuita de defensores técnicos en los últimos cinco años, logrando indemnizaciones por más de RD$1,259 millones.

Solo en 2025 los casos sumaron 603, con 269 sentencias, RD$266.9 millones en compensaciones y 5,428 audiencias.

Para responder a la demanda, el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevi) incorporó hoy 142 nuevos defensores técnicos a nivel nacional y con una expansión de su 36 oficinas en todo el país .

La directora de Relevic, María Rosalba Díaz, enfatizó que "a partir de hoy, ninguna víctima de República Dominicana quedará sola frente a la justicia", tras la ampliación de la entidad, creada en 2007, y que funcionaba hasta ahora con apenas 42 abogados itinerantes.

Sentencias e indemnizaciones

Durante los primeros años de la pandemia, la atención a las víctimas se vio limitada por las restricciones sanitarias, lo que afectó la capacidad de Relevi para procesar denuncias de manera regular.

Según un informe presentado por Relevi, en 2020 la entidad recibió 188 denuncias, logró 53 sentencias y realizó 1,406 audiencias, con indemnizaciones por RD$29.6 millones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/whatsapp-image-2026-03-03-at-115758-am-b02f7a76.jpeg La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso durante la presentación de los resultados de Relevi. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Al año siguiente, la atenciones aumentaron con 322 casos, 128 sentencias y compensaciones por RD$109.7 millones.

Para el 2022, la asistencia mostraron un crecimiento sostenido con 422 casos, 227 sentencias, RD$243.8 millones en indemnizaciones y 4,242 audiencias.

En 2023, los casos sumaron 512, con 217 sentencias, RD$289.4 millones en compensaciones y 4,450 audiencias.

Por su parte, los niveles más altos de atención se alcanzaron en 2024 y 2025.

En 2024 se recibieron 492 casos, con 288 sentencias, RD$320 millones en indemnizaciones y 5,252 audiencias; mientras que en 2025 los casos llegaron a 603, con 269 sentencias, RD$266.9 millones en compensaciones y 5,428 audiencias.

Tipos penales atendidos

Entre los casos penales más frecuentes atendidos por Relevic se ubican los homicidios, con 633 denuncias; seguidos de robo agravado, con 427; y golpes y heridas, con 415.

También se registraron 236 casos de violencia de género e intrafamiliar y 161 de violencia sexual, entre otros delitos.