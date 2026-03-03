Tribunal Constitucional fija límites a disciplina escolar tras conflicto por una graduación

Una sanción disciplinaria provocó un proceso judicial que terminó en el Tribunal Constitucional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Un conflicto disciplinario ocurrido al final del año escolar 2023-2024 en el Centro Educativo High Steps Bilingual School terminó en el Tribunal Constitucional (TC), que dejó sin efecto la prohibición impuesta a una estudiante del último grado de secundaria que le impedía participar en su ceremonia de graduación.

La controversia surgió luego de que la alumna pronunciara, según recoge la sentencia, “improperios o palabras irrespetuosas contra las autoridades” del centro educativo. Como consecuencia, la dirección le impuso dos medidas disciplinarias: una calificación de 40 puntos en conducta y la exclusión del acto de investidura.

Acción de amparo

La madre de la adolescente interpuso una acción de amparo ante la Segunda Sala del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, solicitando que se revocara la prohibición. El tribunal acogió la acción y ordenó dejar sin efecto las medidas.

En su decisión, la jueza consideró que las sanciones resultaron “improvisadas, desproporcionadas, y efectivamente vulneradoras” de derechos fundamentales.

Sobre la ceremonia de investidura, el tribunal señaló que “no se trata de una simple fiesta, sino de una ceremonia de investidura… La graduación es un cierre, es la culminación de una etapa de más de 12 años ”.

El colegio

El centro educativo recurrió la decisión ante el TC, alegando, entre otros argumentos, violación de precedentes, falta de motivación y afectación a su potestad disciplinaria.

El TC examinó el recurso y lo rechazó, confirmando la sentencia de amparo. En su análisis (Sentencia TC/0060/26), sostuvo que no se configuraron las violaciones procesales alegadas por el colegio y validó que la intervención judicial estuvo amparada en la protección de derechos fundamentales.

Reafirmó el carácter transversal del interés superior del niño y la obligación de que las sanciones disciplinarias respeten el marco constitucional y legal. Dejó firme el criterio de que la potestad disciplinaria de los centros educativos, incluso privados, tiene límites constitucionales y no puede ejercerse de manera que vulnere derechos fundamentales de los estudiantes.