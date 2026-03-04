Defensa de Pumarol enfoca el caso en su estado mental al momento del ataque en Naco

Vista del joven Jean Andrés Pumarol Fernández, autor de un ataque masivo con arma blanca en el condominio Dorado IV del ensanche Naco, Distrito Nacional, mientras era trasladado a la sala de audiencias, el 28 de julio del 2025. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La defensa de Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado del ataque ocurrido en el sector Naco, Distrito Nacional, sostiene que el proceso judicial deberá centrarse en determinar cuál era su estado mental al momento de los hechos, a partir de las conclusiones del informe pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Condiciones del imputado

El abogado Richard Martínez declaró que el estudio psiquiátrico identifica tres elementos principales sobre las condiciones del imputado.

Primero que "es altamente probable" que el día de los hechos Pumarol se encontraba en una crisis de tipo psicótica, lo que implica que no estaba consciente de lo que hacía y que incluso no recuerda lo ocurrido.

Segundo, establece de manera definitiva que el acusado padece esquizofrenia de tipo paranoide, y tercero concluye que actualmente el imputado está apto para enfrentar el proceso judicial.

"El debate jurídico no radica en si está consciente en este momento para enfrentar un juicio, sino en si el día de los hechos lo estaba", justificó.

El abogado insistió en que se trata de dos aspectos distintos desde el punto de vista legal.

Según explicó, ese será uno de los temas planteará ante el juez Deiby Timoteo Terrero del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional en la audiencia programada para el 17 de marzo, cuando se discutirá el curso del proceso.

Mientras tanto, Pumarol permanece recluido en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Anamuya en el municipio Higüey, provincia La Altagracia donde recibe tratamiento médico.