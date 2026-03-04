Aplazan audiencia contra Jean Alain Rodríguez por licencia médica de otro imputado

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien enfrenta juicio de fondo por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó este miércoles la audiencia contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, luego de que el imputado César Nicolás Rizik Pimentel presentara una licencia médica por 24 horas.

Las juezas Claribel Nivar Arias, Yissell Soto y Clara Castillo dispusieron el receso de la vista hasta el próximo lunes, a las 9:00 de la mañana, cuando se prevé continuar con el conocimiento de los incidentes planteados por las partes.

El proceso se encuentra en la fase de presentación de incidentes por parte de los abogados de los acusados, etapa previa al inicio del juicio de fondo contra la presunta red de corrupción.

El conocimiento del fondo comenzará con la lectura del expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público, una vez las partes concluyan la exposición oral de todos los incidentes planteados ante el tribunal.

Malversación

De acuerdo con el expediente acusatorio, Rodríguez Sánchez habría malversado más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos ejecutados entre 2016 y 2020, período en el que se desempeñó como procurador general de la República.

En el proceso también figuran como imputados Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.

Asimismo, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por presuntos actos de corrupción administrativa, que incluyen soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

Rechazan solicitud para viajar a España

En una decisión previa, el mismo Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud presentada por Jean Alain para el levantamiento provisional del impedimento de salida del país.

El exprocurador alegó razones de salud y solicitó autorización para viajar a España, donde tenía programada una consulta en el Hospital Ruber Internacional, del grupo Quirón Salud, en Madrid.

Sin embargo, mediante una resolución emitida el 20 de febrero de 2026, el tribunal denegó la solicitud al considerar que no fue sustentada con pruebas suficientes.