Un informe pericial realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado del ataque ocurrido en el sector Naco, tiene la capacidad mental suficiente para comprender los hechos que se le imputan y enfrentar un juicio.

Así lo informó el abogado Ángel Miguel Valerio, representante de la familia de Yolanda Handal Abugabil, de 70 años, fallecida durante el ataque, al salir de la audiencia en la que fue presentado el estudio psiquiátrico del imputado en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

"En el día de hoy el informe pericial establece de manera categórica que él tiene la capacidad suficiente para enfrentar un juicio y que comprende los hechos", expresó Valerio.

Diagnóstico de esquizofrenia

El jurista explicó que el estudio indica que el imputado presenta un cuadro de esquizofrenia; sin embargo, enfatizó que la pericia concluye que esa condición no lo exime de ser sometido a un juicio de fondo.

"Evidentemente eso no lo exime, dice la pericia, de ir a un juicio de fondo normal", señaló.

Valerio recordó que desde el inicio del proceso la defensa alegaba que el imputado padecía una enfermedad mental que impediría su procesamiento penal, argumento que, según dijo, no implica automáticamente que una persona quede libre de responsabilidad.

"Nosotros dijimos el primer día que lo que se abogaba en ese momento, de que él tenía una enfermedad mental y lo iba a mandar para su casa, el derecho no funciona así", expresó.

Medidas de seguridad previstas en la ley

El abogado explicó que tanto la legislación vigente como el Código Procesal Penal contemplan que, en casos de trastornos mentales, los jueces pueden ordenar medidas de seguridad, como el internamiento en pabellones psiquiátricos dentro del sistema penitenciario.

"La ley permite que un juez ordene medidas de seguridad y el ingreso a pabellones penitenciarios psiquiátricos cuando sea necesario", indicó.

Valerio sostuvo que el informe del Inacif incluso perjudica la estrategia de la defensa, al establecer que el imputado puede comprender sus actos.

"Ese peritaje lo que dice de manera clara es que él puede comprender los hechos", afirmó.

En ese sentido, consideró que el juez deberá analizar el informe y enviar el caso a juicio de fondo, donde, aseguró, demostrarán la responsabilidad penal del acusado.

"En ese juicio vamos a demostrar que el día de los hechos él supo muy bien lo que hizo", manifestó.

El ataque ocurrido el miércoles 23 de julio de 2025, alrededor de las 4:00 de la tarde en el sector Naco y dejó como resultado la muerte de Yolanda Handal Abugabil, además de al menos cinco personas heridas, entre ellas el padre del imputado.

Valerio calificó la agresión como "despiadada" y aseguró que Pumarol constituye "un peligro comprobado para la sociedad".