Alexis Medina contrata abogados que defendieron a su hermana para apelar su condena de siete años

Alexis Medina contrató dos abogados como parte de su nueva estrategia de defensa en el proceso de apelación con el que busca la anulación de la condena de siete años de prisión que le fue impuesta por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por corrupción administrativa.

Se trata de Wendy Lora y Omar Chapman, quienes asumieron como barra titular en esta etapa tras el depósito del recurso presentado el pasado 5 de febrero, mediante el cual se procura la revocación de la decisión emitida por ese tribunal, luego de haber colaborado previamente con la defensa durante el juicio.

Ambos representan, desde noviembre de 2020, a Carmen Magalys Medina Sánchez, quien resultó absuelta en ese mismo proceso de su hermano.

""Nosotros entendemos que tenemos muchísimos elementos como para poder lograr la absolución de Juan Alexis en la Corte de Apelación"," Wendy Lora Abogada “

Al referirse al curso del procedimiento, Lora explicó que el siguiente paso consiste en que el Ministerio Público deposite su escrito de contestación, tras lo cual el expediente será remitido a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, instancia que deberá fijar la audiencia para conocer los planteamientos de las partes.

Afirmó que ante la acusación presentada por el órgano persecutor, el tribunal solo retuvo tres cargos contra Medina, los cuales fueron impugnados en la acción.

Entre los señalamientos, detalló que uno de ellos está relacionado con la supuesta no entrega de equipos , que —según la defensa— corresponde a un negocio privado entre una empresa vinculada al exjugador de Grandes Ligas Sammy Sosa y el empresario Bolívar Ventura.

Otro cargo se refiere a la entrega de 200 mil pesos a una persona que era empleada de Medina. De acuerdo con la defensa, ese dinero fue entregado por otra persona, quien ya había sido condenado durante la audiencia preliminar.

El tercer señalamiento está vinculado a la adquisición de unos equipos, aspecto que también fue incluido en el recurso de apelación.

Apelación del MP y sanciones

El Ministerio Público apeló la sentencia contra Alexis Medina Sánchez y las sanciones que se les impuso a otros siete acusados hallados culpables de sobornos, lavado de activos y asociación de malhechores, delitos que habrían afectado al Estado dominicano con más de 5 mil millones de pesos durante los dos gobiernos del expresidente Danilo Medina.

El órgano acusador aspira de nuevo a 20 años de prisión para Alexis Medina y diez para Carmen Magalys ante la sentencia emitida contra Alexis y que también dictó la absolución de su hermana la madrugada del 14 de agosto por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, presidenta; Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo.