Defensa de implicado en caso Coral solicita absolución y devolución de bienes

Wendy Lora, la abogada de la defensa de Raymel Pastor del Rosario Viola, acusado en el caso Coral. ( ARCHIVO )

La defensa de Raymel Pastor del Rosario Viola, acusado en el caso Coral de fungir como testaferro, solicitó al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la absolución total de su representado y la devolución de sus bienes.

Durante la presentación de sus conclusiones en el juicio de fondo, la abogada Wendy Lora sostuvo que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones de lavado de activos ni la supuesta condición de testaferro atribuida a su cliente.

"De más de 400 testigos que se han sentado aquí, ninguno conocía a Raymel Pastor. Tampoco existe una sola prueba que lo vincule con algún delito", expresó la jurista al referirse a los testimonios presentados durante el proceso.

Lora afirmó que el análisis de las evidencias mostradas en el juicio "no hace más que robustecer nuestra teoría del caso".

Contexto del caso Coral

Raymel Pastor es sobrino del general Julio Camilo de los Santos Viola, quien figura entre los principales imputados de la presunta red de corrupción integrada por militares y policías, atribuida por el Ministerio Público al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

Argumentos de la defensa

La defensa argumentó que la acusación de testaferrato, uno de los ejes centrales de la imputación contra Pastor, no fue sustentada durante el juicio, al no probarse la existencia de fondos ilícitos que hubiesen sido colocados o manejados a través de su defendido.

En ese sentido, Lora sostuvo que las demás calificaciones jurídicas atribuidas a su cliente tampoco pueden sostenerse de forma independiente, al depender de la presunta condición de testaferro que, según afirmó, no ha sido demostrada.

"Evidentemente no se ha probado la existencia de fondos ilícitos ni ningún tipo de actividad delictiva que vincule a nuestro representado", indicó.

Solicitudes sobre bienes y cuentas

La defensa también solicitó el levantamiento de las medidas que afectan los bienes y operaciones financieras de Pastor del Rosario Viola.

Entre los pedimentos figura eliminar la oposición al traspaso de sus propiedades ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Registro Inmobiliario, así como el descongelamiento de todas sus cuentas bancarias.

Además, pidió ordenar al Ministerio Público la devolución de los fondos percibidos por concepto de alquiler de tres solares propiedad del imputado.

De acuerdo con la defensa, esos terrenos están arrendados mediante contrato con una empresa ubicada en el sector Cabirma del Este, cuyos pagos han sido retenidos durante el proceso judicial tras ser incluidos por el órgano acusador entre los bienes vinculados al caso.

Rechazo en actor civil

La defensa también solicitó rechazar la constitución en actor civil presentada en el proceso contra Pastor del Rosario Viola.

La abogada argumentó que quienes interpusieron esa acción no cumplen con los requisitos establecidos en la normativa procesal penal para reclamar daños en este caso y sostuvo que no se ha demostrado la existencia de un perjuicio directo al Estado atribuible a su defendido.

"Primero, no tienen la calidad para estar aquí; segundo, la querella y constitución en actor civil no fueron presentadas conforme a lo que establece la norma; y tercero, no existe una concretización que demuestre un vínculo entre una acción de Raymel Pastor y un presunto perjuicio al Estado", expuso.