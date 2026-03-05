×
joven hallada muerta en cisterna

Dictan prisión preventiva contra tres acusados de matar a joven y lanzar su cadáver en una cisterna

Joven hallada muerta en cisterna era acosada por su feminicida, según denunció su madre

    Expandir imagen
    Dictan prisión preventiva contra tres acusados de matar a joven y lanzar su cadáver en una cisterna
    Fotografía de archivo de Elías Castillo Sánchez (alias el Patrón), principal acusado de asesinar a la joven Reynalda Carrasco Antoine y lanzar su cuerpo en una cisterna, el pasado 15 de febrero del 2026. (FUENTE EXTERNA)

    Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a tres hombres acusados de asesinar a Reynalda Carrasco Antoine y lanzar su cuerpo en una cisterna de una vivienda del barrio El Capacito, en el municipio Santo Antonio de Guerra.

    Los imputados son Elías Castillo Sánchez (alias el Patrón), Jason Stwartd Javier Cabral (Copiloto) y Pablo Antonio Calcaño Silverio (Maiky), quienes enfrentan cargos por asociación de malhechores, violación y asesinato, según lo establecido de manera provisional por el Ministerio Público.

    El expediente, instrumentado por la fiscal investigadora Ivette Mateo, detalla que el cuerpo de la víctima fue levantado el 15 de febrero de 2026, alrededor de las 4:30 de la tarde, en el citado lugar.

    La investigación señala que Castillo Sánchez mantenía una obsesión con la joven, lo que derivó en amenazas directas y hostigamiento a través de mensajes de WhatsApp, culminando en el crimen.

    Simularon un robo

    Tras cometer el hecho, los acusados sustrajeron diversos objetos personales de la víctima, incluido su teléfono móvil, con el propósito de simular un robo y despistar a las autoridades.

    Durante la audiencia de medida de coerción, el fiscal litigante Tito Oseas presentó al juez Leomar Cruz Quezada evidencias suficientes que vinculan a los tres procesados con el crimen.

    La medida de coerción deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.

    Soñaba con ser azafata

    Entre lágrimas, Laurette Antoine Jean recuerda a su hija como "un amor". Reinalda Carrasco Antoine, era una joven que soñaba con ser azafata, acumulaba cursos técnicos y diplomas, y era una estudiante aplicada en sus estudios.

    "Una muchacha muy inteligente", repite su madre, mientras sostiene que le arrebataron no solo la vida, sino también su futuro, su alegría y su sonrisa.

    Constantes amenazas

    Según la madre, su hija había sido amenazada junto a su hermana de 9 años, luego de acudir a un destacamento policial el viernes 13 de febrero a interponer una querella contra Elías Castillo, alias "el Patrón", señalado como el presunto autor de la muerte y quien presuntamente la asediaba e intentaba mantener una relación con ella, a lo que esta se negaba.

    Castillo Ferrer explicó que tras el hecho la madre de la víctima ha recibido constantes amenazas. Incluso, el día del velatorio, varios individuos acudieron al lugar y realizaron disparos.

