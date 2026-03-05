Ministerio de Justicia participa en la Asamblea de Ministros de Justicia de Iberoamericanos

La República Dominicana estará representada por el Ministerio de Justicia en la XXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (Comjib), que inició este jueves en la ciudad de Panamá.

Es la primera vez que el país participa en este foro internacional a través del recién creado Ministerio de Justicia, instalado el pasado mes de enero. Anteriormente, la representación dominicana ante este organismo era ejercida por la Procuraduría General de la República, así lo indica una nota de prensa.

La delegación dominicana está encabezada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, e integrada además por el viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate.

La Comjib es una organización internacional creada en 1992 mediante el Tratado de Madrid, en España, que agrupa a los ministerios de Justicia e instituciones homólogas de los países que integran la Comunidad Iberoamericana.

Compromiso institucional en la cooperación jurídica internacional

Este espacio reúne a las máximas autoridades del sector con el objetivo de fortalecer y optimizar las políticas públicas de justicia en la región, así como promover la cooperación jurídica internacional.

En el marco de las sesiones de trabajo de la XXIV Asamblea Plenaria, el ministro Antoliano Peralta Romero participará como panelista invitado el viernes 6 de marzo en el "Seminario de Alto Nivel sobre Cooperación Jurídica Internacional en el Espacio Iberoamericano".

Durante su intervención, expondrá el tema "El futuro de la cooperación jurídica internacional en Iberoamérica", donde compartirá la visión y el compromiso institucional del país para fortalecer el sistema de justicia tanto a nivel nacional como internacional.

Te puede interesar El nuevo ministro de Justicia reconoce que hay debilidades históricas en la defensa del Estado