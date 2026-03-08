Imponen medidas de coerción a exempleado de Edeeste acusado de robo de materiales a la distribuidora

Fachada de una de las oficinas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste). ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Este impuso medidas de coerción contra un exempleado de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), acusado de sustraer herramientas y materiales eléctricos propiedad de la entidad.

El imputado fue identificado como Joel Agustín Reyes Pérez, a quien se le impuso una garantía económica de 25,000 pesos, impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica los días 30 de cada mes ante el fiscal investigador.

De acuerdo con una nota de prensa, al momento de su detención, Reyes Pérez tenía en su poder un carnet de la empresa, pese a que ya no laboraba en la institución, así como diversos materiales y equipos pertenecientes a la distribuidora eléctrica.

La disposición judicial establece que el imputado deberá cumplir con las medidas previstas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 230 del Código Procesal Penal, que contemplan garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.

Exhortación

La solicitud de medidas de coerción fue presentada por Waldimir Reynoso Cabrera, en representación del procurador fiscal Corintio Torres Hernández, tras la presunta violación del artículo 379 del Código Penal Dominicano, que sanciona el delito de robo.

En ese sentido, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este recordó que el fraude eléctrico en perjuicio del sistema eléctrico nacional está tipificado como delito tanto en la Ley General de Electricidad como en el Código Penal Dominicano.

La empresa también exhortó a la ciudadanía a denunciar a personas que se hagan pasar por empleados o contratistas de la compañía, con el objetivo de obtener dinero mediante acciones fraudulentas que afectan al Estado y a la distribuidora.