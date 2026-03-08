Yeni Berenice agradece muestras de solidaridad tras la muerte de su padre

La procuradora de la República, Yeni Berenice Reynoso. ( DIARIO LIBRE )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso , expresó públicamente su agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo y solidaridad recibidas tras el fallecimiento de su padre, Ramón Darío Reynoso González.

A través de un mensaje difundido en nombre de la familia Reynoso González-Núñez, la magistrada manifestó su profunda gratitud hacia las personas que acompañaron a sus seres queridos en este momento de duelo.

En el comunicado, la familia también reconoció el esfuerzo del equipo médico que atendió a Reynoso González durante su proceso de salud, así como las oraciones y el respaldo brindado por colegas, maestros y compañeros de docencia y profesión.

"Dicen que cuando un gran árbol cae, el bosque entero lo siente. La partida de Ramón Darío Reynoso González ha sacudido nuestras raíces", señaló el mensaje compartido por la familia.

Indicaron que cada mensaje, visita y gesto de solidaridad recibido ha servido de consuelo en medio del dolor, ayudándoles a mantenerse en pie ante la pérdida.

La familia señaló que conservará con gratitud cada muestra de cariño recibida, al considerar que el acompañamiento de amigos, colegas y allegados ha sido un refugio en estos días difíciles.

''Al aceptar el designio de su partida, agradecemos las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido y que han sido el abrazo que nuestra familia necesitaba en estos momentos para mantenerse en pie'', detalló en el documento.

Deceso

Reynoso González, de 71 años de edad, murió el 5 de marzo en un centro de salud de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Era oriundo de la comunidad Las Eneas, en el municipio de Luperón, provincia Puerto Plata, donde era ampliamente conocido entre familiares, amigos y comunitarios.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por la Procuraduría General de la República, el educador residía en la comunidad El Higo, también en el municipio de Luperón.