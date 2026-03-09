Criminalidad cambiante y modernización, retos del Ministerio Público según procurador de Santiago

El procurador de la Corte de Apelación de la provincia Santiago, Juan Carlos Bircann, afirmó este lunes que el Ministerio Público enfrenta importantes desafíos relacionados con la evolución de la criminalidad, la necesidad de mayor eficiencia en los procesos y el fortalecimiento ético de sus integrantes.

El magistrado abordó estos retos durante un acto conmemorativo por el Día del Ministerio Público en la República Dominicana, celebrado este 9 de marzo en honor al prócer independentista Francisco del Rosario Sánchez.

Bircann explicó que, aunque la institución ha logrado avances en modernización, infraestructura y fortalecimiento técnico, aún enfrenta grandes retos debido a la creciente complejidad del crimen y las limitaciones de recursos.

"El desafío mayor no es solo estructural, es ético. El Ministerio Público ejerce un poder enorme que puede afectar la libertad, el patrimonio y la reputación de las personas", sostuvo.

Modernización y nuevas herramientas

Entre los avances institucionales mencionó el desarrollo del Catastro Penitenciario, una herramienta que permitirá identificar con precisión la situación jurídica de las personas privadas de libertad, detectar vencimientos de plazos y dar seguimiento en tiempo real a los procesos judiciales.

Asimismo, destacó la expansión de las fiscalías comunitarias, cuyo objetivo es acercar la justicia a los ciudadanos y fomentar mecanismos de mediación y conciliación para resolver conflictos sin recurrir necesariamente a los tribunales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-09-at-101743-am-85cd5ef0.jpeg El procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircann, durante su intervención en el acto por el Día del Ministerio Público celebrado en el Monumento a los Héroes de la Restauración. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Retos ante el nuevo Código Penal

En el plano legislativo, señaló como un reto la implementación del nuevo Código Penal, que sustituye la legislación vigente desde 1884, así como las modificaciones al Código Procesal Penal, que introducen nuevas exigencias probatorias y mayores garantías procesales.

"Con el nuevo Código Penal tenemos un gran reto, porque implica un salto cualitativo después de más de 140 años de legislación", indicó.

El procurador también resaltó la elaboración de una Guía de Sentencias para la determinación de la pena, instrumento que busca establecer criterios objetivos para la imposición de sanciones y evitar arbitrariedades en la política de persecución penal.

Atención a las víctimas y ética institucional

Durante su intervención, recordó que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha insistido en fortalecer un Ministerio Público centrado en la persona, con mayor transparencia y modernización tecnológica.

Bircann subrayó además la ampliación del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, iniciativa que busca garantizar acompañamiento y representación jurídica a quienes resultan afectados por delitos.

No obstante, advirtió que el Ministerio Público debe evitar caer tanto en el "populismo punitivo" como en la "impunidad sofisticada", insistiendo en que la persecución penal debe regirse por la legalidad, la objetividad y el respeto a las garantías.

"Cada fiscal debe recordar que no representa intereses particulares, sino el interés público", expresó.

En el marco de la actividad, el magistrado llamó a los miembros del Ministerio Público a renovar su compromiso institucional y a ejercer sus funciones con ética, disciplina técnica y sentido de humanidad para fortalecer la seguridad jurídica en el país.

El acto de los representantes del órgano en Santiago tuvo lugar en el Momento a los Héroes de la Restauración.