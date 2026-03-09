MP pide prisión contra Yamelsy Matos Beltré por maltrato infantil en Pre-Escolar Little Step

Yamelsy Matos fue arrestada el domingo en la noche, luego de entregarse ante las autoridades en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público este lunes solicitud prisión preventiva como medida de coerción contra Yamelsy Matos Beltré, de 25 años, acusada de maltratar a una niña de dos años en un centro preescolar donde laboraba como maestra, en Santo Domingo Este.

De acuerdo a informaciones ofrecidas a Diario Libre, la solicitud de medidas de coerción será conocida mañana martes, a partir de la mañana.

El órgano acusador depositó la solicitud de medidas de coerción aproximadamente a las 10:30 de la mañana.

Detalles del caso y evidencia difundida

Yamelsy Matos Beltré fue arrestada el domingo en la noche, luego de entregarse ante las autoridades en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este.

Las investigaciones contra Matos Beltré iniciaron luego de la difusión en redes sociales de un video en el que se observa el momento en que maltrata a una menor en el Centro Pre-Escolar Little Step, ubicado en la calle Costa Rica No. 103, en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este.

En el video se observa cómo Matos Beltré obliga a la menor a ingerir su propio vómito del suelo mientras le realizaba amenazas. También cómo se le colocó encima para obligarla a comer.

El video, que generó indignación entre usuarios en redes sociales, habría sido grabado por un ciudadano desde el cuarto piso de un edificio ubicado detrás del centro educativo.