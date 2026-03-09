Presidente de la Suprema destaca aporte de las mujeres al fortalecimiento de la justicia

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, durante su intervención en la premiación "Mujeres del Poder Judicial", donde destacó el aporte femenino al sistema de justicia dominicano. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, aprovechó la entrega de reconocimientos a las mujeres destacadas del poder judicial para resaltar sus aportes y contribuciones al buen desempeño del sistema de justicia en la República Dominicana.

"La contribución femenina ha sido decisiva en nuestra historia nacional. En el hogar y en la comunidad, ustedes siembran valores fundamentales: respeto, equidad, disciplina, responsabilidad. Estos son exactamente los mismos valores que el Poder Judicial tiene la misión de proteger, la dignidad de las personas y la igualdad ante la ley", dijo el magistrado.

Participación femenina

Durante su alocución Molina resaltó la gran cantidad de mujeres, específicamente un 64 %, que actualmente trabajan para el poder judicial:

"Hoy, el poder judicial de la República dominicana tiene rostro de mujer. El 64 % de nuestra institución está compuesta por mujeres. Son ustedes quienes sostienen la balanza de la justicia día tras día con carácter, con profesionalismo con su entrega, porque cuando una mujer crece en nuestra institución no lo hace sola sino que florece y transforma realidades, abriendo caminos de dignidad para quienes vendrán después", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/whatsapp-image-2026-03-09-at-14013-pm-4d5be1c3.jpeg El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, entrega un reconocimiento durante la premiación Mujeres del Poder Judicial, que destaca el aporte femenino al sistema de justicia dominicano. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Aportes del pasado

El magistrado reconoció los aportes que otras mujeres en el pasado han ejecutado para que hoy muchas puedan tener oportunidades:

"Al recorrer nuestra exposición de pioneras, recordamos, por ejemplo, a María Baltasara de los Reyes, nuestra primera mujer soldado, a Socorro Sánchez, pionera del periodismo, y a Altagracia Melida Prometa, quien en 1956 rompió la barrera como la primera jueza de la República Dominicana. Ellas abrieron el camino cuando todos estaban en contra, rompieron los techos de su época para que hoy ustedes ejerzan sus derechos con autoridad", planteó.

Sin embargo, según expresó, a pesar de estos logros aún quedan "techos de cristal sin romperse" y más cosas por lograr. "Persisten barreras, a veces visibles, a veces silenciosas, que dificultan el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones, a los niveles más altos de decisión, incluyendo el acceso a la Suprema Corte de Justicia, al tribunal que yo pertenezco. No hay paridad en la Suprema Corte de Justicia, y con un poder judicial de un 65 % de mujeres es inaceptable".

El futuro

De cara al futuro, el magistrado manifestó que el objetivo es afianzar estos logros y garantizar más apertura para que más mujeres se integren a la justicia "el reconocimiento de hoy traza una ruta obligatoria hacia el futuro. Esa ruta se llama paridad. La paridad no es un gesto, es un principio democrático y negociado. Debe orientar nuestra conducción institucional. Debe reflejarse en los puestos de dirección del Poder Judicial, en la composición de todos los tribunales y de manera muy especial en la integración de la Suprema Corte de Justicia".