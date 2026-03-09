Ministerio Público solicitará coerción contra maestra acusada de maltratar niña en preescolar de SDE

Identifican como Yamelsy Matos Beltré, de 25 años, la joven acusada de agresión contra una menor en un centro de cuidado infantil ubicado en SDE. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó este lunes que solicitará en las próximas horas medida de coerción contra una maestra acusada de maltratar a una niña de dos años en un centro de cuidado infantil ubicado en el municipio Santo Domingo Este, mientras continúan las investigaciones sobre el caso.

La imputada Yamelsy Matos Beltré, de 25 años, fue arrestada la noche del domingo luego de entregarse ante las autoridades en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este.

Mediante una nota de prensa, el órgano acusador informó que amplía las investigaciones para proceder con el sometimiento a la justicia de la imputada y solicitar la imposición de medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dentro del plazo constitucional de 48 horas.

Indignación

Las investigaciones contra Matos Beltré iniciaron luego de la difusión en redes sociales de un video en el que se observa el momento en que maltrata a la menor en el Centro Pre-Escolar Little Step, ubicado en la calle Costa Rica No. 103, en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este.

En el video, se obser cómo Matos Beltré obliga a la menor a ingerir su propio vómito del suelo mientras le realizaba amenazas.

El video, que ha generado indignación entre usuarios en redes sociales, habría sido grabado por un ciudadano desde el cuarto piso de un edificio ubicado detrás del centro educativo.