No verás el 2025: 30 años de prisión para mujer que cumplió amenaza y mató a joven en Villa Mella

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres donde una mujer deberá cumplir una condenada de 30 años por embestir a tres jóvenes y causar la muerte de una.

El barrio Los Arqueanos de Villa Mella nunca olvidará el 22 de diciembre de 2024. Aquella tarde, tres jóvenes caminaban juntas por la calle Emma Balaguer, rumbo a sus hogares, sin sospechar que la tragedia las acechaba a pocos metros.

De repente, un vehículo blanco irrumpió a gran velocidad. Al volante estaba Leslie Yirel Medina Ramírez, de apenas 22 años, quien embistió sin piedad a las muchachas.

El impacto fue brutal: Elideiny Rodríguez Vicente, de 22 años, murió en el acto. Sus amigas, Anyeika Jorfenix Liriano González —embarazada de seis semanas— y Liz Caroline Mateo, ambas de 18 años, quedaron gravemente heridas.

La había amenazado

La escena no fue un accidente fortuito. Un día antes, Medina Ramírez había lanzado una amenaza que resonó como presagio: gritó que las jóvenes "no llegarían a ver el año 2025".

El conflicto, marcado por celos y resentimiento, se transformó en una sentencia cumplida con violencia, bajo el alegato de que Liriano González estaba embarazada de la pareja sentimental de la procesada.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó que Rodríguez Vicente falleció por hemorragia interna y múltiples traumas. Sus amigas sobrevivieron, pero con secuelas físicas y emocionales que aún las acompañan.

Pena máxima

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes. El fiscal Francisco Vinicio demostró que no se trató de un accidente, sino de un acto deliberado.

El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este no dudó: condenó a Leslie Yirel Medina Ramírez a 30 años de prisión, pena que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

La sentencia busca justicia, pero no borra el dolor. En Villa Mella, la memoria de aquel diciembre sigue viva: un trayecto cotidiano convertido en tragedia, una amenaza cumplida, y una comunidad marcada por la violencia.