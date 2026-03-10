Uno de los dos hombres señalados como responsables de asaltar a una mujer en el Centro Histórico de Santiago y que posteriormente fueron embestidos por el conductor de un vehículo mientras intentaban huir, se entregó de manera voluntaria a la Policía Nacional.

Se trata de Cristofer Torres Ortiz, quien se presentó en el destacamento policial de Plaza Valerio, ubicado en la parte baja de la ciudad.

Según el informe policial, el detenido confesó a las autoridades que participó en el asalto.

El informe indica que el joven sostuvo que esta fue la primera vez que se involucra en un hecho delictivo.

Según dijo a los investigadores, nunca había sido procesado por la justicia.

Alega padece problemas mentales

Torres Ortiz también dijo que padece problemas mentales.

Explicó que abordó una motocicleta junto a un desconocido, quien presuntamente le pidió que despojara a una mujer de su cartera.

El hecho quedó captado en un video de una cámara de seguridad que circula en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que dos hombres, a bordo de una motocicleta, despojan a una mujer de su cartera.

Cuando intentaban escapar, el conductor de un vehículo marca Hyundai, color blanco, los impactó. Por razones de seguridad, las autoridades omitieron los nombres tanto del conductor del vehículo como de la víctima.

Tras el impacto, la mujer logró recuperar sus pertenencias, mientras que los asaltantes escaparon del lugar dejando abandonada una motocicleta marca Z3000, color negro.

Torres Ortiz fue presentado ante el general Jesús Rafael Tejada Tejada, director regional Cibao Central de la Policía Nacional, quien aseguró que al detenido se le respetarán sus derechos.

Posteriormente, fue enviado al Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) para los fines legales correspondientes y su posterior sometimiento a la justicia a través del Ministerio Público.