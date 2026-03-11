Sentencian a 30 años de prisión a haitiano acusado de asesinar agricultor en Puerto Plata

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata, donde un hombre cumplirá 30 años de prisión por asesinar a agriculor en Puerto Plata. ( ARCHIVO )

Un tribunal del distrito judicial de Puerto Plata condenó a 30 años de prisión a un haitiano hallado culpable de provocarle la muerte, a causa de heridas de arma de blanca, a un agricultor en el distrito municipal Estero Hondo, municipio de Villa Isabela, en el año 2025.

Wilny Jacques (Nito) fue condenado por el asesinato del agricultor Domingo Acosta, de 89 años. El Ministerio Público demostró los hechos ante el tribunal a partir de un conjunto de pruebas indiciarias, debidamente articuladas, que permitieron demostrar la responsabilidad penal del procesado por el hecho.

El fiscal José Martínez Montán demostró ante el tribunal colegiado que el condenado penetró en la residencia de la víctima durante la madrugada del 4 de mayo de 2025, con la intención de robar.

Al ser sorprendido por el señor Acosta, el agresor tomó un machete propiedad de la víctima y le propinó múltiples heridas cortantes que le causaron la muerte.

Antecedentes del crimen

Las investigaciones realizadas por las fiscales Patricia Lagombra y Carmen Daynisa Rosario establecieron que días antes del crimen el procesado había tenido una discusión con la víctima luego de realizar un trabajo de fumigación en su propiedad.

Durante el altercado, el hoy condenado profirió amenazas que posteriormente cumplió al regresar a la vivienda y cometer el homicidio.

Pruebas presentadas en el juicio

Las evidencias presentadas ante el tribunal colegiado presidido por la jueza Jakayra Veras, incluyeron videos de cámaras de seguridad, testimonios, levantamiento de la escena del crimen, recuperación de los objetos sustraídos y el informe de autopsia judicial No. 215-2025, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que confirmó que la muerte se produjo por múltiples heridas cortantes provocadas con un arma blanca.

El Ministerio Público calificó jurídicamente el hecho como violación a los artículos 379 y 381, acápite A, del Código Penal dominicano, que tipifican el robo agravado, así como los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del mismo código, que sancionan el asesinato, además de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por el uso de un arma blanca para cometer el crimen.

La condena impuesta deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.