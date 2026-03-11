Condenan a un hombre a 15 años de prisión por homicidio en San Cristóbal

Fachada del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, donde un hombre deberá cumplir la condena de 15 años por la muerte de otro. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Los jueces del Tribunal Colegiado de San Cristóbal condenaron a un hombre tras ser hallado culpable de quitarle la vida a otro, que le reclamó el pago de una motocicleta que había adquirido en el negocio donde la víctima trabajaba, en el municipio Yaguate, provincia San Cristóbal.

El condenado fue identificado como Félix Manuel Tene, alias "Manilo", quien deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal.

El suceso se produjo la madrugada del 30 de diciembre de 2023, alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando Félix Manuel Tene y Manuel Porfirio Castillo Guzmán se encontraban conversando en un negocio de venta de bebidas alcohólicas del municipio.

Durante la conversación, Manuel Tene se molestó porque Castillo Guzmán le reclamó que le entregara la motocicleta o que se pusiera al día con los pagos.

Heridas

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, el condenado atacó a la víctima con un cuchillo, causándole seis heridas en distintas partes del cuerpo, que le provocaron la muerte horas después en un hospital de San Cristóbal, según consta en el acta de levantamiento de cadáver.

Al día siguiente, 31 de diciembre, Tene fue arrestado mediante orden judicial, en la misma provincia.

Al hombre se le condenó por violentar los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal dominicano.